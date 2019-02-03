盤點無綫「迮過年」劇集　《堅離地》主角張振朗：係咪唔會播？

無綫每年製作十數套自家劇集，原來有還有不少寶物沉歸底，很多已經製作好的劇集被存在倉裡，久未問世，連前陣子大熱劇集《大帥哥》亦差點由台慶劇淪為倉底貨。本文將為大家盤點這些尚未出街的劇集，細細查看每部劇遲遲未播之因由。

《十二傳說》被大熱劇《延禧攻略》搶檔。（劇集海報）

1. 《十二傳說》

《十二傳說》為都市傳說的單元劇，為2018年香港國際影視展17部推介劇集之一，更是2018年TVB Amazing Summer推介劇集，原排定於8月12日首播，後來因改播外購劇《延禧攻略》而被抽起。劇集每集劇情以一宗香港靈異事件作為題材，引來眾多觀眾所期待劇集播出。《十二傳說》由蕭正楠、林夏薇、張頴康及劉佩玥領銜主演，可是主角之一的林夏薇與同劇演員趙永洪已相繼離巢無綫，使劇集檔期遲遲未被定下。《十二傳說》是2019無綫月曆作品之一，不知道2019年有機會看到這部劇嗎？

《香港01》記者向《十二傳說》監製黃偉聲查詢，黃監製表示：「《十二傳說》已於去年尾由原先十二集兩小時版，重新剪輯成廿五集一小時的版本，並已送檢內地，有望成為同步播映的劇集，所以一切都等待安排。」看來期待《十二傳說》的觀眾要再等等了。

《堅離地愛堅離地》已煞科一年有餘，卻遲遲未定檔，就連主角張振朗日前亦在自己的Instagram發帖說：「老實說呢套劇係咪唔會播，原來都完成年半，我哋好畀心機做！#我好想睇」。（劇集海報）

2. 《堅離地愛堅離地》

《堅離地愛堅離地》為時裝愛情科幻喜劇，同樣是2018年香港國際影視展17部推介劇集之一，故事以創新科技行業為背景，講述科技進步神速，人與人之間溝通的問題。劇集由張振朗、龔嘉欣、黃心穎、陳智燊及劉佩玥領銜主演，可是第二男主角陳智燊在無綫電視服務12年後已經離巢，同劇已離巢的演員還有裕美，可見主要演員離巢對電視劇排檔的影響之大。

監製可說是掌握一部戲生死大權的靈魂人物之一。（網絡圖片）

3. 《丫鬟大聯盟》

《丫鬟大聯盟》是古裝題材電視劇，由洪永城、黃心穎及湯洛雯領銜主演。此劇原為2019年賀歲劇集，後因改播外購劇集《皓鑭傳》而被抽起。《丫鬟大聯盟》的情況與上述兩部劇有點不同，此劇並沒有主演離巢，可是掌握這部戲生死大權的監製歐耀興於2018年10月被降回編導一職，使這部的劇的檔期遙遙無期。

《好日子》以圍村作為背景，煞科已接近一年。（網絡圖片）

4. 《好日子》

因為監製而受影響的劇集，還有以下兩部。《好日子》為時裝愛情電視劇，故事以圍村作為背景，講多年前發生過的一則往事，無論如何逃避，曾經發生過的事總會被揭開，劇集由黃智賢及陳煒領銜主演，聯合主演之一的黃淑儀已離巢無綫，此劇更是監製潘嘉德在無綫電視的最後一部作品。

《婚姻合伙人》經歷諸多波折，不知道觀眾什麼時候能看到製成品？（楊明IG）

5. 《婚姻合伙人》

《婚姻合伙人》和《好日子》同為潘嘉德所監製的電視劇，《婚姻合伙人》是以地產為背景的時裝愛情喜劇社會民生電視劇，由楊明、高海寧、湯洛雯及陸永領銜主演。此劇是楊明和高海寧首次擔正第一男女主角的電視劇，2017年4月已經煞科，原被定檔於2018年7月9日首播，後因節目調動而被抽起，改為播映《BB來了》，此劇更是黃德斌在無綫電視的告別作。

作為男主角的楊明對劇集《婚姻合伙人》拍畢兩年仍未定檔，回應不知道為什麼劇集被抽起，不過演員離巢對劇集來說就時有發生，不知道公司決策如何，但對自己而言是個好的經驗，不評論失望與否。