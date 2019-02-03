余香凝孖公司仝人寫揮春賀新年　麥子樂盼跟老闆古天樂合作拍電影

即將踏入豬年，古天樂旗下公司One Cool Jam Cast的一眾藝人，包括余香凝、廖子妤、麥子樂與組合Super Girls成員陳穎欣（Yanny），齊齊寫揮春應節，祝大家新一年身體健康、好運齊來。

回顧過去一年，四人都在電影圈大展拳腳，其中憑主演《非同凡響》及《逆流大叔》大獲好評的余香凝，展望豬年能夠接拍更多能夠反映社會問題的電影，就算是小本製作都沒有問題，希望可以引起觀眾的共鳴。自言是「緊張大師」的她亦表示要學懂放鬆，因為有時候覺得自己拍攝時表現不好而不斷反覆去想，導致整晚都失眠，更出現情緒及賀爾蒙失調的問題：「上年發現患有卵巢囊腫初期，所以新一年要懂得釋放情緒。」

而跟余香凝老友鬼鬼的廖子妤則笑言每年新春都寄望戒除飲凍飲、夜瞓、遲到等陋習，不過最終都未能實現。來到豬年，她最希望學懂理財：「從來都唔知自己賺幾多，亦唔知啲錢花咗去邊。近半年恃著自己工作辛苦， 見到想買咩就買，愈花愈多錢，所以豬年我要好好掌握理財概念。」

另外，新加盟One Cool Jam Cast的麥子樂及Yanny就透露，剛剛為新片《Yolo》完成拍攝。首次參演喜劇的Yanny直言感覺很特別，而談到新年願望，她指希望報讀配音班，學習準確咬字，戒掉多年的懶音。至於麥子樂則希望豬年能與老闆古天樂合作拍電影：「希望可以接觸不同的電影範疇，現正寫緊兩部電影（劇本），期望得到電影公司垂青。」談到感情方面，麥子樂坦言隨遇而安，笑指自己擇偶條件好膚淺，最緊要是外表合眼緣。