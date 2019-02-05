【你咪理我愛你】提名金像獎唔代表順風順水　張滿源做足15年綠葉

入行15年，他曾參與《我左眼見到鬼》、《 圍。城》、《大事件》、《文雀》、《PTU》等電影拍攝，也被提名過「金像獎最佳新演員」。但奇怪的是，網上關於他的資料／新聞卻少得很。 沒有經理人公司為他爭取／規劃工作，他一時做下呢樣一時做下嗰樣，去年因為錯失了與張家輝做對手戲的機會，才令他下決心要只拍電影。 他是入行15年的新人張滿源。

「今日呢個訪問我等咗15年。」張滿源為了這次訪問，做足了準備功課。(葉志明攝)

張滿源的處男作是《我左眼見到鬼》，戲中他在酒吧「撩」鄭秀文，結果被對方用防狼噴霧擊退，戲份不到兩分鐘，之後在《PTU》，他是那個想跟任達華學嘢的Orderly（傳令員），戲份頗多，但在片尾的主演、演出欄目中，並沒有出現張滿源一名。「直到被提名金像獎，我喺報紙檔疊報紙時，望住自己個名，再望下周圍，完全無人知我係張滿源，暗爽完繼續開工。」提名新人獎為張滿源帶來了無限的瑕想，甚至連張家輝也看好他。「記得當時佢問我『如果有人10萬元搵你拍戲，拍唔拍』，我話咩都拍，給果係乜都無發生。」

電影《PTU》中，任達華暗中幫林雪搵失槍，期間張滿源被派入組，由於被當佢透明，最後忍唔住向任達華發火「咩叫著得起件衫就係自己人，我都著制服架！」

《我左眼見到鬼》後，張滿源參與不少杜Sir的作品。

2004年被提名金像獎新人



新人獎得主最終由安志杰所得，而在金像獎完結後，張滿源亦沒有趁著慶功宴這個大好機會去擴闊人脈。「因為當時為生活所以打幾份工，包括場務同疊報紙，咁啱金像獎後接住零晨三點要開工，所以我連after party都無去就返咗屋企，其實當時係唔識同唔知要去。」既沒有人脈又沒有經理人，沒有電影拍攝的日子，張滿源在杜琪峯的銀河映像邊做場務邊學習，短短五個月跟了三套戲，他以「辛苦到癲」形容那段被瘋狂「問候」的日子。「後來真係無乜發展，於是就去做舞台劇，一做就咁多年。其實當時以為舞台劇同電影都係做戲，但原來好唔同。舞台劇過咗就過咗，但電影可以show俾人睇，係一件成品，可以滿足自己少少的虛榮感。 」

自從去年專注拍劇拍戲後，張滿源在港台劇有唔少機會。

話劇電影兩邊走



「有位朋友與我同期入行，佢依家已經有經理人公司，發展都唔錯，自問條件同佢差不多，直到有次同朋友講開，得到嘅答案係『人哋無離開過，你一時話劇一時電影，人哋會以為你唔得閒』。」一直認為機會是留給有準備的人，就算錯過了一次，將來也定必會再有，但另一邊廂卻又會不時問「點先可以多啲機會」嘅張滿源，去年經過casting後，本應有一個出埠拍攝兼且與張家輝做對手戲的機會，但偏偏撞正話劇的演出日子。「我同學校簽咗約，但最好笑係最後個演出取消咗，唔甘心唔開心，亦令我更明白如果真係咁鍾意拍電影的話，係要全身投入。」

「有次同胡子彤傾開，佢當時諗緊到底繼續打棒球定拍戲，佢話可能真係要全身投入，因為機會過咗就無。當時好想話佢知我就係錯過機會嘅人。」

走出comfort zone等同放棄了安穩的收入，對張滿源來說是一場冒險，過程中，家人百分百支持。「去年話劇做得最少，但拍嘢就一直有機會，既有電影又有港台劇集，最近也跟ViuTV合作，可以話係放底一樣嘢又得到另一樣嘢。」張滿源與王祖藍是演藝學院同屆畢業生，去年祖藍有份投資舞台劇《唯獨祢是王II》亦有找張滿源，看到最近祖藍首次為電影《你咪理，我愛你！》執導，張滿源並沒有感到意外，問到可有趁機向對方爭取更多的機會？張滿源認為只要強化自己就可以。「祖藍讀書時已經好知道自己要咩，投資最多在自己身上，依家係享受回報。」