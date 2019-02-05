黃心穎新年預肥幾磅　婚期不在豬年？

黃心穎今日（5日）出席無綫電視賀年節目《富貴金豬過肥年》拍攝，對於大年初一就開工，心穎表示：「我好鍾意年初一開工㗎！因為我覺得開爐係個好開始，會勤力努力啲，就一年都有嘢撈，係好兆頭嚟嘅。」問到工作結束後會到哪裡拜年，心穎就說：「首先要去阿姐（汪明荃）屋企拜年，每年初一個Show完咗阿姐都會請我哋去佢屋企拜年，我之前未去過，因為琴晚同咗屋企人食飯，所以完咗就去𢭃多啲利市先返屋企拜年。」會去馬明屋企拜年？心穎就回應：「都會去嘅，始終都係禮貌嚟。」

黃心穎新年準備了海味到男朋友馬國明家𢭃利市。（黃國立攝）

說到新年有很多美食誘惑，心穎就表示自己打算放開肚皮吃：「新年嘅時候我好鍾意食芋頭糕，我已經早一兩個禮拜做好多運動，為咗有Quota去食，亦都覺得其實肥咗冇關係啦，之後再減啫，新年一年一次梗係食咗先啦！」心穎又已經做好心理準備：「一定會食肥幾磅，預咗嘅。因為我年初四已經要開工，盡量忍口啦，不過應該都唔得㗎喇，算啦，仲著近冬天衫拍應該ok嘅。」實行美食當前，食咗先算！

黃心穎在自己洗車的過程中，見到愛車從黑重新變白，就好像新一年扔走了所有污糟嘢。（黃國立攝）

黃心穎又分享自己前幾天為屋企大掃除和洗車，發現了不少具回憶的物件：「原來我以前儲埋好多戲飛、巴士飛、單（購物收據），仲搵到啲好舊嘅相，即係要搵好耐先搵到自己嗰啲。即唔係話個樣變咗好多，我已經唔記得自己出席過呢啲活動，尤其是係嗰陣做港姐未卸任嘅時候，出席好多公司嘅慈善活動，睇返我哋2012年嗰屆港姐啲樣變咗好多，其實好開心，有啲又嫁咗人，有啲又生咗小朋友，就好似一個回憶錄。」自己都有結婚打算？心穎說：「好多人問嘅，應該唔會係豬年發生嘅事啦，再儲吓錢、做吓嘢先。」