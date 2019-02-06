「豬隊友」傅嘉莉抱愛豬沾好運　譚凱琪忙拍劇拒做豬年新娘

適逢己亥豬年，傅嘉莉（Kelly）、譚凱琪（Zoie）、楊潮凱、黃嘉樂和許文軒齊做「豬隊友」，向Kelly助養的寵物豬心心拜年。一行人準備了豬豬最愛的粟米、蘋果、香蕉和白飯等到農場，更親手炮製了一個豬豬八寶飯，讓心心大快朵頤。

傅嘉莉、譚凱琪、楊潮凱、黃嘉樂和許文軒齊齊到農場與寵物豬心心「過肥年」。

談到助養心心的原因，Kelly透露有位住新界的朋友在農場收養心心，但後來不想養，Kelly因擔心豬仔被棄養便聯絡了一間農場收養牠，每逢有時間便去探望，而Kelly十分愛錫心心，一見到牠便抱住影相。

Kelly愛心爆棚，一見到心心便抱住不放，借機會沾沾好運。

因為Kelly不時探望心心，除了認得主人之餘更懂得聽指令，例如手手和坐低等，十分聰明，Kelly說：「心心十分可愛，牠在農場好開心，經常在沙灘跑來跑去，好搞笑。」Kelly回憶狗年的點滴，算是大豐收的一年，除了《特技人》大受歡迎外，又推出了自家頭飾品牌Faa，她說：「希望今年成績會繼續好，去年拍攝的《包青天再起風雲》即將推出，這是我第一次拍打戲，希望大家會喜歡。」

而Zoie在步入豬年之際因《大帥哥》一劇名利雙收，她感激表示：「《大帥哥》的角色的確令大家對我多了認同，我地全劇演員都用心去演，見到觀眾喜歡我們都好開心。」Zoie在新一年亦將會非常忙碌，現正忙於拍攝《飛虎之雷霆極戰》及《降魔的2.0》。Zoie與男友感情穩定，但她不擔心拜年時被催婚：「結婚是人生必要做的，大家都戥我心急。這兩年工作好忙，這一天總會來的。」

Zoie憑《大帥哥》彈起，劇接劇忙不停的她，自信未必在豬年做新娘子。