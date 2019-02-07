【鄭中基演唱會】拒拍《美女廚房》？　Ronald：有家室唔好亂食嘢

《鄭中基One More Time世界巡迴演唱會香港站》昨晚（6日，初二）舉行第三場演出，適逢年初二舉行「維港煙花大匯演」，演出延至晚上九時三十分開始，但無損歌迷雅興，同樣全場爆滿，而捧場嘉賓包括了林家棟、余香凝以及黃又南等。

鄭中基（Ronald）首場至今靚聲演出，沒有交行貨，但昨晚唱到《想愛你》時不慎失場甩嘴，唱畢他表示：「唔好意思，咁多場都冇咁，我哋唱多次！我唔容許自己咁樣！」隨即音樂再起，歌迷亦隨之歡呼，Ronald笑道：「離晒譜，估唔到呢一刻先發台瘟！」

Ronald甩嘴失場，拒絕草草帶過的他從頭唱多次，令歌迷high到最後。（梁碧玲攝）

即時重溫首場演出：

【鄭中基演唱會．有片】暴龍哥拒唱《男人》：今晚唱廣東話歌！

這一夜Ronald加碼請來了兩位嘉賓，就是昔日曾一起主持《美女廚房》的方力申（小方）以及梁漢文（Edmond）！三人唱住節目中熱爆的二次創作歌曲邊登上舞台：「成龍個仔唔識煮飯／草蜢煮乜都爛／陳冠希唔怕邋遢…」充滿回憶的歌聲一唱便是四首，令全場High爆！

三子一上台便大唱二次創作歌，更拎換上新主持的《美女廚房》開玩笑。（梁碧玲攝）

三子難得在台上聚首，當然不免開開玩笑，Edmond笑指唱起若干年前的歌都眼濕濕，更問歌迷有否掛住他們，他又笑指《美女廚房》最近亦有重做新一輯，小方即爆金句：「假㗎嗰個！」而Ronald笑問歌迷想不想睇他們重做節目，建議新節目做《美男廚房》，小方笑指二人「變晒」，Ronald則說：「我哋都有家室，不好亂食嘢喇！」小方聞言即扮嬲，更拎自己的感情狀況開玩笑：「你哋都上晒岸，『升』晒呢，我呢？我就『Single（單身）』！我唔係時就安份守己，到我Single時就食自己！」Ronald聞言便安慰說：「若果你想快啲脫單，就快快投胎喇。」

單身的小方更表示：「好耐冇搞嘢！」原來是好耐冇搞節目，要兩位兄弟預他一份。（梁碧玲攝）

三子又直言新節目「有得搞」，小方更表示會返TVB傾傾，Ronald笑言：「唔一定要TVB，依家有ViuTV！」Edmond更出新主意說：「我哋有大志啲，搞個台出嚟，到時司儀、十大金曲、女歌手都係我哋，神又係我哋、鬼又係我哋呀！」Ronald則說：「名我都諗埋喇，叫TViuB！」三子更笑言逗利市集資開台，邊唱《財神到》邊兵分三路向歌迷逗利市。

而這一晚的點唱環節，Ronald先後獻唱了《愛是最大權利》以及《還以為》，拒唱代表作《無賴》，原來歌迷等了足足三晚的這首歌，早已安排作壓軸加碼演出，為這晚演出寫下句點。

為了集資搞新台，三子走近歌迷逗利市兼成為集郵對象。（梁碧玲攝）

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