【新城獎棄天橋底】勁爆之父銳哥促歌手證清白　兩疑兇未提供證據

商台DJ Colin 日前在北角渣華道橋底，發現一座「2013年新城勁爆躍進歌手」獎座被棄置於一堆舊鞋旁，事件隨即在網上引爆，大批網友加入協助調查，五位當年得獎者吳彤、蔚雨芯、龍小菌、羅力威以及連詩雅突然成為嫌疑犯，紛紛提出證據撇清嫌疑。

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《01娛樂》向新城台長、有新城頒獎禮之父稱號的朱明銳提及事件，佢就好勞氣咁話：「奬項是神聖崇高的、當年以一個獎鼓勵歌手一年的努力！確立歌手的位置及價值！因此，應該珍惜背後的意義！可能有歌手已經退出樂壇、等如有些學生祗保留大學証書、而不要小學中學証書一様！尊重與否各自修行！又或者真的家居太小啦！沒有收藏位置，但怎麼也好，理應妥為處理！因為是歌手的曾經光輝奮鬥印記！其實那五位歌手現在拿獎座拍一張照片，就是最好的尊重！」

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得知獎座被遺棄的銳哥，認為最有力證據便是拎出獎座影合照。（資料圖片）

銳哥都話影張相做證據，而五位嫌疑犯中，龍小菌似乎將獎座放在家中就近位置，事件引爆之際已即時影相證清白，有圖有真相。根據銳哥一番話，已經移民加拿大的吳彤被指嫌疑最大，而遠在外地的他發現被捲入風波，已即時澄清獎座放在倉庫，仲表示：「咁多女裝鞋，我應該冇咁嘅福份，亦都冇咁嘅興趣。」提到影相作證，他回應：「機票錢好貴呀！」

龍小菌得知消息便即時影相撇清嫌疑，似乎仲好珍惜個獎座。（Facebook）

連詩雅雖然早已表示獎座放在公司，但僅憑片面之詞難保清白，被指是「女裝鞋」與獎座物主的她，亦在社交網站的限時動態貼出相片，務求大家還她一個公道，連詩雅說：「要工作關係回不了公司，所以叫同事幫我拍個照，其實我由出道到現在所有拿過的獎都在公司，因為每一次拿獎都值得好好紀念，雖然很久沒有拿過獎，但繼續努力做好每一件事，謝謝。」佢仲hashtag「遲啲先補自拍啦」後補證據呈堂添。

雖然張相未達銳哥要求，不過網友都表態支持他。

截至目前，羅力威雖然有太太雨僑做「人證」不過仲未能夠提供關鍵證據，而蔚雨芯亦只得片面之詞，雙雙成為最大嫌疑犯！