【新城獎棄天橋底】5位得獎者急否認　其中一個「證供」露出端倪

獎項是一種肯定，不少人都會珍而重之，但日前商台DJ Colin 無意中發現一個新城獎座，被人連同其他舊鞋，如垃圾般棄置在北角渣華道橋底。獎座上寫著「2013年新城勁爆躍進歌手」，網絡紅人King Jer 將事件放上社交平台，一眾網民紛紛柯南上身，試圖找出「真兇」，而當年有份拎獎的歌手亦急急出面澄清。

當年的5位得獎者（左起）吳彤、蔚雨芯、龍小菌、羅力威以及連詩雅。（視覺中國）

商台DJ Colin在IG 上載這張照片，令棄獎事件曝光，成為一時熱話。（IG圖片）

其實當年得獎歌手有5位，包括羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯以及吳彤。龍小菌馬上影相兼拍片為自己洗脫嫌疑，留言不忘多謝新城和銳哥，她更說：「無論獎項大定細，邊間公司頒，我都會好好珍惜。」而蔚雨芯則表示：「我啲獎全部喺晒公司喎....冤枉」連詩雅亦馬上留言附和：「我也是！」至於羅力威，老婆雨僑代為回應說：「拿我斷捨離掉自己啲嘢咋...唔關我事呀」、「唔係我呀拿...#我點會山長水遠過海掉佢個獎呀！」之後羅力威亦有蒲頭：「就算我真係有扔個奬，都一定唔會出現係（喺）港島..…我住九龍。」

只有龍小菌拿出實質證據，撇除嫌疑，有人建議她可以借給其他人影相。（FB截圖）

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究竟「真兇」係邊個？曾經報稱地址住北角，現已移居加拿大的吳彤都話唔關佢事：「移居加拿大一段時間，應該要斷捨離都一早斷捨離。不過我獎唔多，所以擺倉都仲好多地方，有緣攞出嚟影張相啦。何況咁多女裝鞋，我應該冇咁嘅福份，亦冇咁嘅興趣。」

吳彤都話唔關佢事。（FB圖片）

個個都話唔係自己，但只有龍小菌拿得出證據，其他人都沒有拿出獎座相片以示清白。不過從各人的證供看來，連詩雅的嫌疑最大，一來她不似其他人那樣極力否認，二來她在得獎之後，已經轉投過兩間唱片公司，她說獎項放在公司，當時她所屬的唱片公司是華納唱片，可能因為「人走茶涼」，獎座被處理掉也不為奇。

連詩雅嘅嫌疑最大，不過又可能唔係佢自己親自郁手呢？（視覺中國）

點擊圖片，睇下搵唔搵到蛛絲馬跡：

+ 5 + 4 + 3

對於有獎座遭遺棄天橋底，前新城台長、有新城頒獎禮之父稱號的朱明銳表示：「奬項是神聖崇高的、當年以一個獎鼓勵歌手一年的努力！確立歌手的位置及價值！因此，應該珍惜背後的意義！可能有歌手已經退出樂壇、等如有些學生祗保留大學証書、而不要小學中學証書一様！尊重與否各自修行！又或者真的家居太小啦！沒有收藏位置，但怎麼也好，理應妥為處理！因為是歌手的曾經光輝奮鬥印記！其實那五位歌手現在拿獎座拍一張照片，就是最好的尊重！」聽落又幾有道理喎！

銳哥似乎對於有歌手疑似棄獎頗不滿。

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