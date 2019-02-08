【食人豬】俄勒岡州農夫餵豬反成美食　被豬隻啃食只剩假牙及殘肢

農曆新年祝大家豬年行大運，適逢豬年大家不妨睇下同豬年有關嘅電影沖喜。先為大家介紹一套大人細路都啱睇嘅《寶貝小豬嘜》。這套電影於1995年上映，電影改編自英國兒童文學作家Dick King-Smith的作品《The Sheep-Pig》，故事講述一隻夢想成為牧羊犬的小豬的奮鬥故事。電影推出後在Rotten Tomatoes獲得高達97%的正評，更在2006年被美國電影協會選為AFI百年百大勵志電影之一，在全球票房超過2億5千萬美元。

（電影海報）

雖然《寶貝小豬嘜》中的小豬非常聰明，更不時擺出可愛模樣，不過豬都有其恐怖的一面。2009年韓國推出了一套名為《食人豬》的電影，由嚴泰雄及張恒善主演。劇情講述一條寧靜小村莊裏突然發生幾宗離奇碎屍案，所有受害人的死狀都極為恐怖，而兇手就是食人野豬，村民向野豬獵人求助並一起對抗野豬。雖然這些都是電影情節，大家亦以為真實世界的豬隻不會傷害人類，但其實現實生活中都發生過類似事件。

暗網登廣告搵獵物 德國變態食人魔笑言：味道比豬肉更香

據BBC報道，昨日（7/2）一位56歲的農婦在俄羅斯中部烏德穆爾特（Udmurtia）的馬洛普爾金斯基區（Malopurginsky），在餵豬時跌進豬圈，結果成為了豬的「美食」。消息指，該農婦的丈夫因為覺得身體不適而很早就已經休息，醒來時發現妻子不在，出外尋找妻子後，竟然在豬圈內找到妻子的遺體。俄羅斯警方已對此案展開調查，農婦死因是被豬隻啃食而導致失血過多慘死，有指農婦有可能是在餵食豬隻時癲癇發作而意外掉進豬圈令這次的慘案發生。

相同事件亦於2012年發生，69歲的農夫Terry Vance Garner在位於俄勒岡州的農場餵飼動物後一去不返。其家人感奇怪後到豬圈尋找Garner，但只發現他的假牙及身體殘肢，其餘的遺體卻被所飼養的豬隻一掃而空。經過檢驗後，檢察官表示確認有豬隻曾經咬過Garner，而每隻豬重約320公斤，即大概700磅。

（IMDb圖片）

另外，豬隻屬於雜食性動物，亦不會對自己吃的食物不會太挑剔，雖然對食沒有要求，但其實豬隻非常聰明。據喬治亞州埃默里大學（Emory University, State of Georgia）的神經科學家馬里諾，2015年綜合多項跟豬有關的研究後，發現豬隻比狗隻更為聰明。研究指出，豬隻擁有黑猩猩、海豚，甚至人類的認知能力。牠們有極佳的長遠記憶，更能夠理解簡單符號，所以大家以後不要罵人「豬咁蠢」。

點擊以下圖輯睇《食人豬》照片：