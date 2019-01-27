【2019陸劇推介】男神4揀1！《絕世千金》總有條仔啱你心水

電視劇《絕世千金》改編自橙光遊戲《好色千金》，以全季開播的策略，在開播首週就迅速竄紅！雖然是小資網劇，但劇情不單調、酸甜苦辣全都有，但最讓人瘋狂的是「男神太多」，各種突如其來的撩，加上經典人設與套路，強勢掠奪少女心，讓人表情失控、難以抉擇，到底有多優？我們一起來選擇！

四男一女選擇多，各個經典難抉擇！

劇情開頭一個「母胎單身」的宅女進入一款「戀愛養成」遊戲，並化身成宰相千金要完成找到真愛的任務，遊戲一開始四款男神使出英雄救美、眾星拱月的經典橋段，更下了衣襟半敞、月下沐浴的猛藥，接二連三讓少女臉紅心跳的登場方式，使女主角與觀眾無法喘息，直接被洗腦圈粉！

《絕世千金》劇照（陸劇星球／微博）

四個男主角除了完美的出場方式，更有強大的人設讓人無法拒絕：第一男主角「霸道王爺」鍾無寐，顏值逆天、口嫌體正直、表達愛霸道又強烈；第二男主角「禁慾系黑騎士」柳修文，小姐的近身侍衛，憂鬱深情、武功高強，不畏生死保護心愛的人；第三男主角「陽光型男」江軒宇，京城首富之子，帥氣多金、幽默風趣、善解人意；第四男主角「神仙美男」花應遲，天逸派劍仙，一身不食人間煙火的白衣，搭配人間難得之絕世美顏，常在關鍵的時候救命。

擁有愛情故事的四大經典人設，隨便抽一個都可以再開一個故事當主角，不僅女主角無法抉擇，也讓觀眾少女心迸發、選擇障礙！

《絕世千金》4大男神（陸劇星球／微博）

主演群年輕討喜，演技、劇情不尷尬！

甜寵類戲劇最忌死甜，雖然以高顏值走狂撩路線，一開始容易打動人心，但故事展開後沒有其他元素添加，就會甜得莫名其妙、華而不實！《絕世千金》一開始以花癡宅女的搞笑模樣切入，在各大關鍵人物陸續登場之後，陰謀暗殺、甜寵日常交織，第二季更是一路虐情，讓故事更有滋味不單調！

《絕世千金》劇照（微博）

《絕世千金》此次啟用新人為女主角，歌手出身擁有甜美形象的鄭湫泓，在劇中從現代宅女變宰相府的千金小姐，演繹花癡、搞笑、可愛、深情各種表情都到位，不會有新手的生澀；其他一眾主要演員也都是年輕新銳，演技在線不尷尬，從主演到配角顏值平均高，更讓觀眾容易入手。

《絕世千金》劇照（微博）

《絕世千金》以遊戲切入，半寫實半虛幻的特質，讓觀眾產生親身體驗的感覺，更容易入戲！並且一下子就開放兩季24集，讓人把糖吃完、吃飽，一路甜到底不中斷的策略，得到觀眾的熱烈回應、好評不斷延燒！第二季結局幕後黑首現出真面目，讓人更期待是否有第三季？希望不會等太久！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：古裝懶人包》６部經典甜寵劇！甜到做夢都會笑，快叫男生學起來！】