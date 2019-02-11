禁播宮鬥劇後睇乜好？　盤點4部必睇陸劇　林依晨劉亦菲非看不可

2018年經歷腥風血雨的宮鬥洗禮後，2019年大陸古裝劇熱度持續升溫，我們點盤目前已播出受歡迎、正待播出期待值超高的4部陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》、《小女花不棄》、《三生三世枕上書》、《南煙齋筆錄》，不僅有林依晨、劉亦菲女神強勢回歸，更有超強CP壓境，請準備好消夜，狂力直追。

劇名：《知否知否應是綠肥紅瘦》

演員：馮紹峰、趙麗穎

馮紹峰、趙麗穎因合作該戲傳出假戲真做，戲裏演夫妻，也在該戲熱播時，私下過起迎接下一代的婚姻生活，《知否知否應是綠肥紅瘦》改編自大陸作者關心則亂同名小說，名稱取自北宋詞人李清照的《如夢令·昨夜雨疏風驟》一詞，故事描述趙麗穎飾演的盛明蘭，在家中最不受寵，為了生活，隱藏聰穎光芒，直到遇到顧廷燁（馮紹峰飾演），原本沒交集的兩人相互吸引，相愛結婚，夫妻倆共同協助明君鞏固政權，劇情節奏緊湊，是備受關注的年度大戲。

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+ 7 + 6 + 5

劇名：《小女花不棄》

演員：林依晨、張彬彬

《小女花不棄》改編自椿椿同名小說，林依晨暌違5年重返古裝劇，與「古裝專門戶」男神張彬彬湊對，新鮮組合令網友期待，該劇講述擁有特殊身分的流浪兒花不棄，從小跟着九叔顛沛流離、受盡苦難，直到遇到大俠蓮衣客，被迫捲入政治鬥爭。

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+ 4 + 3 + 2

劇名：《三生三世枕上書》

演員：迪麗熱巴、高偉光

《三生三世十里桃花》的劇迷們，終於等到續集《三生三世枕上書》了，在前集中，未能看到迪麗熱巴、高偉光飾演的「白鳳九」、「東華帝君」東鳳CP虐戀結局，一直是粉絲們的痛，這回在《枕上書》戲中，不僅可看到2人在《十里桃花》時經歷的三生三世愛恨情纏，還可看到在前集劇終的後未來日子，網友們紛紛盼望新戲能讓2人這千年揪心虐戀有美好的結局。

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+ 5 + 4 + 3

劇名：《南煙齋筆錄》

演員：劉亦菲、井柏然

由殼小殺、左小翎的同名漫畫改編而成，講述男女主角因一塊被打壞的明鏡，開始可以看到他人心中所想，進而衍生許多奇幻的插曲！該劇也是劉亦菲繼2006年《神鵰俠侶》後，再次回歸主演的電視劇作品，民初懸疑題材，加上仙氣美人搭配小鮮肉井柏然，新劇海報色調、設計都與電影海報無異，精心程度堪比一部電影，可望自一票古裝劇中殺出重圍。

劉亦菲繼《神鵰俠侶》後終再拍劇！點圖欣賞更多劇照▼

+ 7 + 6 + 5

《延禧攻略》、《如懿傳》宮鬥劇稱霸2018，2019陸劇重新洗牌，也有不少宮鬥演員捲土重來，像是《延禧》原班人馬吳謹言、聶遠、譚卓、王茂蕾等人演出的《皓鑭傳》延期2個月終於撥雲見日，而霍建華、楊冪合作的《巨匠》也預定在今年播出。

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