【新城獎棄天橋底】師姐阿Sa都唔撐　羅力威：有一刻以為係自己！

有熱心商台DJ近日與網友分享一則趣聞，透露一座「2013年新城勁爆躍進歌手」獎座與一堆舊鞋流落北角渣華道街頭，當年獲得同個獎項的吳彤、蔚雨芯、龍小菌、羅力威與連詩雅同時變成「嫌疑犯」，不少網友更「柯南上身」追查真兇。

【新城獎棄天橋底】5位得獎者急否認 其中一個「證供」露出端倪

呢個被棄於街頭的獎座搞到滿城風波。（Instagram）

截至今日，只有龍小菌能夠即時拎起獎座合照，提出確實證據剔除嫌疑，再撇除身在加拿大、聲稱獎座收在香港倉庫的吳彤，以及聲稱獎座在公司並經同事提供「證物」相片的連詩雅外，蔚雨芯以及羅力威都只有片面之詞，一眾「柯南」都認為二人「口講無憑」，連「勁爆之父」都建議其他四人提供「合照」證明一切。

【新城獎棄天橋底】勁爆之父銳哥促歌手證清白 兩疑兇未提供證據

在 Instagram 查看這則貼文 今日羅力威返公司派利是，我哋冤枉娛樂當然要問吓佢新城獎單嘢啦😂😂😂😂唔係佢呀唔係佢呀！！！ @adasonlo 冤枉娛樂（@yuenwrong）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 8 日 上午 12:03 張貼

而羅力威今日拍了一段片段放到Instagram，被指是嫌疑人的他拎住其他獎座現身，更極力否認：「唔係、兩件事嚟呀！」問到覺得嫌疑犯是誰？「我有一刻懷疑，可能真係我呀，但諗諗下冇乜可能，我又冇係附近出現，雖然我昨日真係有去北角！」

許靖韻同關智斌都話有嫌疑，做唔到人證。（Instagram）

羅力威依然無法提供有力證供，更直認有去北角，難怪片段一出，同門的許靖韻就留言話：「唔知點解我覺得係佢！」連關智斌以及蔡卓妍都二口同聲話唔撐，關智斌：留言「我都覺得係！」蔡卓妍就直指羅力威好大嫌疑：「好大嫌疑喎！不過呢單嘢好好笑。」三位同門一人一句，已足夠令羅力威今次「水洗都唔清」喇！