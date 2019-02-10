費玉清台北封咪個唱首場中斷　小哥下台失控大哭言：今晚是個永別

63歲的費玉清（小哥）今年展開「2019告別演唱會」，8日是台北第1場，連唱2.5小時後情緒失控，唱到最後一曲「晚安曲」時，突然在台上哽咽失聲，最後含淚唱完，他先不斷向全場觀眾致謝，接着說：「我先下去整理一下情緒。」隨即步下舞台，氣氛感傷。

待冷靜下來之後，他重返舞台再度向觀眾致謝。（費玉清粉絲後援會@Facebook）

待冷靜下來之後，他重返舞台再度向觀眾致謝，「這麼多掌聲，真的是催淚，我真是太幸福了。」他提到自幼即立志要當歌星，演藝事業一路發展以來，因為受到大家厚愛而無比璀璨，過往母親總愛陪着他四處演出，在旁給予支持，2010年母親癌逝，讓他深受打擊，今他鬆口2013年「最終回巡迴演唱會」原是告別作，後來轉念，選擇繼續發展。

隨着父親過世，小哥終於下定決心放下咪高風，退回幕後過自己的人生，透露父親生前也勸他「好好為自己想一想」，以往他為唱歌做出許多犧牲，總是戴口罩、圍圍巾待在房裏，避免感冒影響表現，他笑說：「我連阿里山都沒過，太好笑了。」

封咪之日進入倒數階段，他說未來不敢再看綜藝節目，擔心會被觸動心靈，語重心長表示：「真正退出以後，可能再也不會出現了，今晚的相逢，不管日後有任何的媒體呼喚我再出現，我是永遠不會再出現了，今晚彷彿就是一個永別，謝謝大家。非常的謝謝大家！」未來他會變成路人甲、路人乙，快樂地過着單身生活。

今天是資深歌手「小哥」費玉清2019告別演唱會第一場，他用美聲征服全場，但在唱「晚安曲」時仍忍不住激動情緒落淚，更哽咽表示，退出後不會再出現，「今晚彷彿是一個永別」。出道40多年的「小哥」費玉清去年拋出震撼彈，宣布將舉辦告別演唱會，預計完成2019年巡迴演唱會之後，將正式退出演藝工作。

費玉清告別演唱會將分別在台北小巨蛋及高雄巨蛋登場，第一場今天在台北小巨蛋展開，這是費玉清從2003年舉辦巡演以來，在台灣的第172場演出。因應過年，他特別穿上粉紅西裝登場，並表示「我要好好多唱幾首歌，超過一些時間也沒關係」。

演唱會中，費玉清演唱多首國台語經典老歌，包含「夜來香」、「海海人生」、「幾度夕陽紅」、「落雨聲」等，讓現場聽眾聽得如癡如醉；除了經典老歌外，費玉清也演唱宮鬥劇「延禧攻略」插曲「雪落下的聲音」、樂團蘇打綠的「小情歌」等，唱出有別於原唱、充滿小哥風格的情歌。除了唱歌外，費玉清的笑話也是聽眾期待的橋段之一，他在演唱會中一連說了5個笑話，逗得現場聽眾笑聲不斷。

出道40多年的「小哥」費玉清去年拋出震撼彈，宣布將舉辦告別演唱會。（費玉清粉絲後援會@Facebook）

演唱會最後，費玉清也演唱其經典金曲「一翦梅」、「晚安曲」，在唱晚安曲時，也許因為是告別演唱會的首場，費玉清唱到途中忍不住激動情緒落淚，一度中斷演唱。

在演唱Ancore曲前，費玉清也向聽眾表示，他回想這一生，雖然腳步匆匆，但這仍是他最喜歡的工作之一，「我真的很幸福」。他也哽咽指出，真正退出後，他可能就再也不會出現了。

不管日後有任何媒體希望我再出現，我永遠不會再出現，今晚也彷彿就是一個永別，謝謝大家。 費玉清

費玉清去年9月以公開親筆信寫下「當父母親都去世後，我頓失了人生的歸屬，沒有了他們的關注與分享，絢麗的舞台讓我感到更孤獨，掌聲也填補不了我的失落」，決定離開熟悉的舞台，並以開巡演的引退方式向歌迷道別，選擇用歌聲與廣大歌迷留下最後美麗的共同回憶。

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