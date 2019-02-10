【奔跑吧兄弟】傳第7季大換血　鹿晗被Out加入港仔Lucas黃旭熙？

內地人氣綜藝節目《奔跑吧兄弟》近日傳出主持大換血，上一季7位主持中，似乎包括鹿晗和王祖藍在內4人將下車，換上4位新人加入。其中有傳新主持名單有港人韓星NCT Lucas黃旭熙、(G)I-DLE雨琦和演員王彦霖等，引來網民的討論。

《奔跑吧兄弟》被稱為韓國節目《Running Man》的中國版，2014年開播以來坐擁大批粉絲和觀眾，上年7月更已開拍到第6季。當中首季就開始主持的王祖藍、Angelababy、陳赫、鄭愷、鄧超、李晨和第三季才加入的鹿晗，可說是節目強大的支柱之一。可是近日微博就有消息指，第7季《奔跑吧兄弟》主持進行大換血，主力之一的鹿晗、王祖藍、鄧超和陳赫將退出節目，不少粉絲都大叫不捨，更有人提出罷看。

《奔跑吧兄弟》第7季傳出主持大變動，鹿晗和王祖藍都要下車？（網上截圖）

Lucas黃旭熙正以威神V一員在中國活動，粉絲都非常期待他綜藝節目的活躍表現。

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有主持下車的同時，新成員名單也備受關注。有消息指《奔跑吧兄弟》第7季，將加入來自香港的韓團NCT成員Lucas黃旭熙、上年在韓國出道的(G)I-DLE中國成員宋雨琦、男演員朱亞文和新生代小鮮肉演員王彥霖。傳聞一出後，不少粉絲都表示期待眾人的表演。尤其是Lucas正在中國，以NCT中國分隊「威神V」活動，加上在各綜藝節目上活躍的表現，所以極有可能加入拍攝。而宋雨琦最近正式成為，所屬公司Cube娛樂在內地有份合作經營的娛樂公司「好好榜樣」的旗下藝人，相信今年會積極開展國內活動。對於傳聞屬實與否，官方仍未有確實消息，但就傳指初七（11日）或有公布。

宋雨琦如果加入節目，將要同時兼顧(G)I-DLE韓國的演藝活動。（網上圖片）

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