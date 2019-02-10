網民收20蚊利市大感不憤　上網怒鬧派利市者：佢哋有冇羞恥心

農曆新年轉眼間就去到年初六，相信大家都食少不了賀年食品，逗了不少利市。望住一封封紅色的利市，相信大部份人都會感到高興，不過總有一些人例外，有位網民就在Facebook的某專頁上出post，指自己在2019年仍然收到20蚊的利市，感到相當不滿，更問派出這些利市的人有沒有羞恥心。

事緣是這樣，相信這位當事人已經迫不及待地拆利市，當見到有20蚊的時候，便有感而發地上網post文，他指：「點解啲人去到2019年20蚊利是都可以畀得出手？佢哋到底有冇羞恥心，廿年前我都收緊20蚊一封啦，啲樓都升咗幾倍啦，廿年後又係20蚊一封，發神經。」

嗰位網民就咁樣講，仲喺不少專頁都有呢個post，真係難分真與假。（網上圖片）

不過似乎這位網民的言論並沒有太多人認同，不少人用留言去反擊，而近來因《愛·回家之開心速遞》飾演送水輝而人氣急升的許家傑，在接受《香港01》訪問時都不認同這個說法，他指：「我自己覺得利市意義唔係封幾大封，其實20又好100又好，講真，大家又唔係靠嗰啲錢搵食，唔係用嚟救命。大家都係想有個心意，封幾錢視乎返經濟能力，呢個係一個習俗，大家都係想享受個習俗。正如聖誕節，交換禮物有時都係定100蚊樓下，唔通過咗20年就要1000蚊份禮物咩？我覺得呢個習俗大家都想延續落去，最緊要係送封利市出去係有份心意畀咗人哋。」唔通出post位網民等利市錢救命？

許家傑就講到啱喇，唔怪得佢咁得人鍾意。（資料圖片）

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幾時都話識睇一定睇留言，快啲睇吓其他網民點回佢喇！

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