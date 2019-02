【格林美】回顧8個經典表演　Gaga破蛋而出、Eminem Rap爆全場

一年一度歐美樂壇最大盛事格林美獎又到,除了好奇獎項到底花落誰家之餘,頒獎禮舞台亦是另一看點之一!《開罐Opener》盤點8個經典表演,哪個你最印象深刻?

【1】<I Need A Doctor> -

Eminem,Dr. Dre, Skylar Grey

在第53屆格林美頒獎禮上,

Eminem聯合恩師Dr.Dre及Skylar Grey,

共同表演單曲<I Need A Doctor>

這首單曲對師徒二人而言極具意義,

Em透過歌詞表達對Dre的感激之餘,

亦希望恩師能夠經歷過在兒子逝世、

公司不和的人生低谷後能夠重新振作。

師徒二人的鏗鏘說唱極具渲染力

表演令全場氣氛熾熱異常 !

師徒二人難得同台,為觀眾送上超High舞台。

說到白人第一Rapper,

「Rap God」Eminem當之無愧。

聲線鏗鏘之餘,玩文字遊戲更是一絕。

但當年嘻哈界存在種族及門戶之見,

Eminem經常因為膚色被嘻哈廠牌拒絕,

並遭到不少同行冷言冷語。

直至遇上說唱界教父級人物Dr. Dre這個伯樂,

願意押上事業簽下Eminem加以培養,

造就如今成就輝煌的神枱級Rapper。

小編建議大家去查看<I Need A Doctor>的歌詞,看完你會更被這場演出觸動。(Getty)

【2】<Fly Like A Bird> - Mariah Carey

Mariah Carey雖是傳奇天后,

但年輕人未必清楚其唱功有多了得。

在第48屆格林美頒獎典禮上,

Mariah Carey表演超高難度

福音歌曲<Fly Like A Bird>。

常人音域能夠發出海豚音已非常厲害,

天后不但兩度大秀招牌海豚音,

更能以海豚音發出「Higher Jesus」清晰咬字,

被譽為最震撼的格林美表現之一!

曾經歷近3年的事業低谷的她

更因這次表演重振天后聲威。

這次技驚四座的表演被視為她重振天后聲威的代表作, 極具象徵意義。(Twitter@oohfather)

【3】<Rolling In The Deep> - Adele

說2012年是Adele之年,

相信絕無反對聲音。

因為與前男友分手而思如泉湧,

兩首街知巷聞的神曲Rolling In the Deep

及Someone Like You亦應運而生,

一夕間全世界都被Adele驚艷。

在54屆格林美頒獎禮

演唱Rolling In the Deep時,

激昂曲風與完美唱功足以壓場,

台下觀眾都紛紛站立拍掌,

Rihanna更向Adele興奮喝采。

Adele當晚包攬五項大獎,

眾望所歸成為最大贏家。

當晚收穫5個大獎的Adele,雙手幾乎拿不過來!(Grammy)

【4】<Glitter In The Air> - P!nk

曾是體操選手的P!nk向來身手非凡,

在第52屆格林美上演唱<Glitter In the Air>

在歌曲前一分鐘還安靜地演唱,

一分鐘後便在零安全措施下,

懸掛在空中做出各種高難度的動作,

但唱功依然近乎完美。

令人看得心驚膽跳又佩服,

絕對是格林美史上最危險表演。

一般歌手邊唱邊跳都幾乎喘不過氣,P!nk居然還能做出如此高難度動作,還要零安全措施,觀眾都看得捏一把汗。(MTV)

【5】<Born This Way> - Lady Gaga

相信不少人都對這個表演印象深刻,

想法天馬行空的Gaga在台上破蛋而出,

肩上突起兩個假以亂真的尖角。

身材極好的Gaga更露出腹肌,

扮成異族女王大唱Born This Way,

為不同種族、膚色、性別、性向發聲。

邊唱邊跳依然保持絕佳唱功,

完美表演堪稱經典。

Born This Way隨後更空降Billboard榜首,

蟬聯單曲榜六周冠軍。

藏在蛋中行紅地氈,只有Gaga才能做得出!(視覺中國)

破蛋而出一幕,相信不少粉絲都歷歷在目。(視覺中國)

【6】<Get Lucky> -

Daft Punk, Pharrell, Stevie Wonder

Daft Punk這隊法國國寶級電子樂組合,

向來是不少著名DJ的膜拜對象。

2013年與Pharrell Williams合作的Get Lucky,

掀起放克電子樂復興熱潮,

在格林美的表演更是令台下觀眾舞動。

Pharrell與Stevie Wonder的騷靈唱腔完美配合

燈光亮起Daft Punk出現之時,

神級DJ技巧更令氣氛達到頂點。

當晚Daft Punk更憑此曲奪得五項大獎!

Pharrell與Stevie Wonder的騷靈唱腔完美配合。(視覺中國)

當晚憑Get Lucky獲得不少獎項的Pharrell與Daft Punk。(視覺中國)

【7】<Love Drought> - Beyonce

完美至上的Beyonce,

每次登上Grammy舞台都能再創經典,

絕對是高質表演的保證。

當時的Beyonce正懷有雙胞胎,

但仍巨肚上陣,

整個舞台散發著母性光芒,

舞台更運用虛擬全息影像,

營造夢幻絕美氣氛,

網民更大讚Beyonce彷彿將聖經故事搬上舞台。

Beyonce的絕美表演散發超強母性光輝。(網上圖片)

其實這年Beyonce發現丈夫Jay-Z疑似出軌,

在深感背叛的打擊下製作出

絕高口碑的<Lemonade>。

但仍然在年度大獎中不敵Adele。

一直視Beyonce為偶像的Adele得獎時

屢次在台上公開向Beyonce致敬,

認為年度專輯獎項應該頒給<Lemonade>,

Queen Bey被她感動到落淚,

二人惺惺相惜的畫面相當有愛。

雖然失落年度大獎,但亦有兩座金唱機獎座落袋,加上令人讚嘆的表演,Beyonce可說贏盡人心。(視覺中國)

【8】<Finesse> - Bruno Mars, Cardi B

Bruno Mars向來有「行走的CD」之稱,

無論表演有多激烈都能保持高水準演唱,

在這場Grammy表演更可見一斑。

開頭由新晉嘻哈天后Cardi B掀起氣氛,

首次在Grammy表演的她台風穩健。

向來以超穩定唱功著稱的Bruno,

在復古電子曲風下大跳精彩街舞,

及後更施展太空漫步,

加上Cardi充滿力量的說唱,

現場猶如置身80年代Disco。

除了帶來精彩表演,當晚Bruno Mars亦勇奪7項格林美獎成為最大贏家。(Grammy)