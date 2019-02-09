【格林美】回顧8個經典表演　Gaga破蛋而出、Eminem Rap爆全場

一年一度歐美樂壇最大盛事格林美獎又到，除了好奇獎項到底花落誰家之餘，頒獎禮舞台亦是另一看點之一！《開罐Opener》盤點8個經典表演，哪個你最印象深刻？
【1】<I Need A Doctor> -
Eminem,Dr. Dre, Skylar Grey
在第53屆格林美頒獎禮上，
Eminem聯合恩師Dr.Dre及Skylar Grey，
共同表演單曲<I Need A Doctor>
這首單曲對師徒二人而言極具意義，
Em透過歌詞表達對Dre的感激之餘，
亦希望恩師能夠經歷過在兒子逝世、
公司不和的人生低谷後能夠重新振作。
師徒二人的鏗鏘說唱極具渲染力
表演令全場氣氛熾熱異常 ！
師徒二人難得同台，為觀眾送上超High舞台。
說到白人第一Rapper，
「Rap God」Eminem當之無愧。
聲線鏗鏘之餘，玩文字遊戲更是一絕。
但當年嘻哈界存在種族及門戶之見，
Eminem經常因為膚色被嘻哈廠牌拒絕，
並遭到不少同行冷言冷語。
直至遇上說唱界教父級人物Dr. Dre這個伯樂，
願意押上事業簽下Eminem加以培養，
造就如今成就輝煌的神枱級Rapper。
小編建議大家去查看<I Need A Doctor>的歌詞，看完你會更被這場演出觸動。（Getty）
【2】<Fly Like A Bird> - Mariah Carey
Mariah Carey雖是傳奇天后，
但年輕人未必清楚其唱功有多了得。
在第48屆格林美頒獎典禮上，
Mariah Carey表演超高難度
福音歌曲<Fly Like A Bird>。
常人音域能夠發出海豚音已非常厲害，
天后不但兩度大秀招牌海豚音，
更能以海豚音發出「Higher Jesus」清晰咬字，
被譽為最震撼的格林美表現之一！
曾經歷近3年的事業低谷的她
更因這次表演重振天后聲威。
這次技驚四座的表演被視為她重振天后聲威的代表作， 極具象徵意義。（Twitter@oohfather）
另看：【10首狂loop音樂電影歌曲 《Flashlight》背後有段故？】
【3】<Rolling In The Deep> - Adele
說2012年是Adele之年，
相信絕無反對聲音。
因為與前男友分手而思如泉湧，
兩首街知巷聞的神曲Rolling In the Deep
及Someone Like You亦應運而生，
一夕間全世界都被Adele驚艷。
在54屆格林美頒獎禮
演唱Rolling In the Deep時，
激昂曲風與完美唱功足以壓場，
台下觀眾都紛紛站立拍掌，
Rihanna更向Adele興奮喝采。
Adele當晚包攬五項大獎，
眾望所歸成為最大贏家。
當晚收穫5個大獎的Adele，雙手幾乎拿不過來！（Grammy）
【4】<Glitter In The Air> - P!nk
曾是體操選手的P!nk向來身手非凡，
在第52屆格林美上演唱<Glitter In the Air>
在歌曲前一分鐘還安靜地演唱，
一分鐘後便在零安全措施下，
懸掛在空中做出各種高難度的動作，
但唱功依然近乎完美。
令人看得心驚膽跳又佩服，
絕對是格林美史上最危險表演。
一般歌手邊唱邊跳都幾乎喘不過氣，P!nk居然還能做出如此高難度動作，還要零安全措施，觀眾都看得捏一把汗。（MTV）
【5】<Born This Way> - Lady Gaga
相信不少人都對這個表演印象深刻，
想法天馬行空的Gaga在台上破蛋而出，
肩上突起兩個假以亂真的尖角。
身材極好的Gaga更露出腹肌，
扮成異族女王大唱Born This Way，
為不同種族、膚色、性別、性向發聲。
邊唱邊跳依然保持絕佳唱功，
完美表演堪稱經典。
Born This Way隨後更空降Billboard榜首，
蟬聯單曲榜六周冠軍。
藏在蛋中行紅地氈，只有Gaga才能做得出！（視覺中國）
破蛋而出一幕，相信不少粉絲都歷歷在目。（視覺中國）
【6】<Get Lucky> -
Daft Punk, Pharrell, Stevie Wonder
Daft Punk這隊法國國寶級電子樂組合，
向來是不少著名DJ的膜拜對象。
2013年與Pharrell Williams合作的Get Lucky，
掀起放克電子樂復興熱潮，
在格林美的表演更是令台下觀眾舞動。
Pharrell與Stevie Wonder的騷靈唱腔完美配合
燈光亮起Daft Punk出現之時，
神級DJ技巧更令氣氛達到頂點。
當晚Daft Punk更憑此曲奪得五項大獎！
Pharrell與Stevie Wonder的騷靈唱腔完美配合。（視覺中國）
當晚憑Get Lucky獲得不少獎項的Pharrell與Daft Punk。（視覺中國）
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【7】<Love Drought> - Beyonce
完美至上的Beyonce，
每次登上Grammy舞台都能再創經典，
絕對是高質表演的保證。
當時的Beyonce正懷有雙胞胎，
但仍巨肚上陣，
整個舞台散發著母性光芒，
舞台更運用虛擬全息影像，
營造夢幻絕美氣氛，
網民更大讚Beyonce彷彿將聖經故事搬上舞台。
Beyonce的絕美表演散發超強母性光輝。（網上圖片）
其實這年Beyonce發現丈夫Jay-Z疑似出軌，
在深感背叛的打擊下製作出
絕高口碑的<Lemonade>。
但仍然在年度大獎中不敵Adele。
一直視Beyonce為偶像的Adele得獎時
屢次在台上公開向Beyonce致敬，
認為年度專輯獎項應該頒給<Lemonade>，
Queen Bey被她感動到落淚，
二人惺惺相惜的畫面相當有愛。
雖然失落年度大獎，但亦有兩座金唱機獎座落袋，加上令人讚嘆的表演，Beyonce可說贏盡人心。（視覺中國）
【8】<Finesse> - Bruno Mars, Cardi B
Bruno Mars向來有「行走的CD」之稱，
無論表演有多激烈都能保持高水準演唱，
在這場Grammy表演更可見一斑。
開頭由新晉嘻哈天后Cardi B掀起氣氛，
首次在Grammy表演的她台風穩健。
向來以超穩定唱功著稱的Bruno，
在復古電子曲風下大跳精彩街舞，
及後更施展太空漫步，
加上Cardi充滿力量的說唱，
現場猶如置身80年代Disco。
除了帶來精彩表演，當晚Bruno Mars亦勇奪7項格林美獎成為最大贏家。（Grammy）
Bruno Mars施展過人舞技，令不少人感嘆「原來『火星哥』跳舞這麼厲害！」（視覺中國）