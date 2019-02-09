【格林美】回顧8個經典表演　Gaga破蛋而出、Eminem Rap爆全場

一年一度歐美樂壇最大盛事格林美獎又到，除了好奇獎項到底花落誰家之餘，頒獎禮舞台亦是另一看點之一！《開罐Opener》盤點8個經典表演，哪個你最印象深刻？

【1】<I Need A Doctor> -

Eminem,Dr. Dre, Skylar Grey

在第53屆格林美頒獎禮上，

Eminem聯合恩師Dr.Dre及Skylar Grey，

共同表演單曲<I Need A Doctor>

這首單曲對師徒二人而言極具意義，

Em透過歌詞表達對Dre的感激之餘，

亦希望恩師能夠經歷過在兒子逝世、

公司不和的人生低谷後能夠重新振作。

師徒二人的鏗鏘說唱極具渲染力

表演令全場氣氛熾熱異常 ！

師徒二人難得同台，為觀眾送上超High舞台。

說到白人第一Rapper，

「Rap God」Eminem當之無愧。

聲線鏗鏘之餘，玩文字遊戲更是一絕。

但當年嘻哈界存在種族及門戶之見，

Eminem經常因為膚色被嘻哈廠牌拒絕，

並遭到不少同行冷言冷語。

直至遇上說唱界教父級人物Dr. Dre這個伯樂，

願意押上事業簽下Eminem加以培養，

造就如今成就輝煌的神枱級Rapper。

小編建議大家去查看<I Need A Doctor>的歌詞，看完你會更被這場演出觸動。（Getty）

【2】<Fly Like A Bird> - Mariah Carey

Mariah Carey雖是傳奇天后，

但年輕人未必清楚其唱功有多了得。

在第48屆格林美頒獎典禮上，

Mariah Carey表演超高難度

福音歌曲<Fly Like A Bird>。

常人音域能夠發出海豚音已非常厲害，

天后不但兩度大秀招牌海豚音，

更能以海豚音發出「Higher Jesus」清晰咬字，

被譽為最震撼的格林美表現之一！

曾經歷近3年的事業低谷的她

更因這次表演重振天后聲威。

這次技驚四座的表演被視為她重振天后聲威的代表作， 極具象徵意義。（Twitter@oohfather）

另看：【10首狂loop音樂電影歌曲 《Flashlight》背後有段故？】

【3】<Rolling In The Deep> - Adele

說2012年是Adele之年，

相信絕無反對聲音。

因為與前男友分手而思如泉湧，

兩首街知巷聞的神曲Rolling In the Deep

及Someone Like You亦應運而生，

一夕間全世界都被Adele驚艷。

在54屆格林美頒獎禮

演唱Rolling In the Deep時，

激昂曲風與完美唱功足以壓場，

台下觀眾都紛紛站立拍掌，

Rihanna更向Adele興奮喝采。

Adele當晚包攬五項大獎，

眾望所歸成為最大贏家。

當晚收穫5個大獎的Adele，雙手幾乎拿不過來！（Grammy）

【4】<Glitter In The Air> - P!nk

曾是體操選手的P!nk向來身手非凡，

在第52屆格林美上演唱<Glitter In the Air>

在歌曲前一分鐘還安靜地演唱，

一分鐘後便在零安全措施下，

懸掛在空中做出各種高難度的動作，

但唱功依然近乎完美。

令人看得心驚膽跳又佩服，

絕對是格林美史上最危險表演。

一般歌手邊唱邊跳都幾乎喘不過氣，P!nk居然還能做出如此高難度動作，還要零安全措施，觀眾都看得捏一把汗。（MTV）

【5】<Born This Way> - Lady Gaga

相信不少人都對這個表演印象深刻，

想法天馬行空的Gaga在台上破蛋而出，

肩上突起兩個假以亂真的尖角。

身材極好的Gaga更露出腹肌，

扮成異族女王大唱Born This Way，

為不同種族、膚色、性別、性向發聲。

邊唱邊跳依然保持絕佳唱功，

完美表演堪稱經典。

Born This Way隨後更空降Billboard榜首，

蟬聯單曲榜六周冠軍。

藏在蛋中行紅地氈，只有Gaga才能做得出！（視覺中國）

破蛋而出一幕，相信不少粉絲都歷歷在目。（視覺中國）

【6】<Get Lucky> -

Daft Punk, Pharrell, Stevie Wonder

Daft Punk這隊法國國寶級電子樂組合，

向來是不少著名DJ的膜拜對象。

2013年與Pharrell Williams合作的Get Lucky，

掀起放克電子樂復興熱潮，

在格林美的表演更是令台下觀眾舞動。

Pharrell與Stevie Wonder的騷靈唱腔完美配合

燈光亮起Daft Punk出現之時，

神級DJ技巧更令氣氛達到頂點。

當晚Daft Punk更憑此曲奪得五項大獎！

Pharrell與Stevie Wonder的騷靈唱腔完美配合。（視覺中國）

當晚憑Get Lucky獲得不少獎項的Pharrell與Daft Punk。（視覺中國）

另看：【Avril Lavigne相隔5年終於出新碟 回顧9首學生時期狂loop的經典】

【7】<Love Drought> - Beyonce

完美至上的Beyonce，

每次登上Grammy舞台都能再創經典，

絕對是高質表演的保證。

當時的Beyonce正懷有雙胞胎，

但仍巨肚上陣，

整個舞台散發著母性光芒，

舞台更運用虛擬全息影像，

營造夢幻絕美氣氛，

網民更大讚Beyonce彷彿將聖經故事搬上舞台。

Beyonce的絕美表演散發超強母性光輝。（網上圖片）

其實這年Beyonce發現丈夫Jay-Z疑似出軌，

在深感背叛的打擊下製作出

絕高口碑的<Lemonade>。

但仍然在年度大獎中不敵Adele。

一直視Beyonce為偶像的Adele得獎時

屢次在台上公開向Beyonce致敬，

認為年度專輯獎項應該頒給<Lemonade>，

Queen Bey被她感動到落淚，

二人惺惺相惜的畫面相當有愛。

雖然失落年度大獎，但亦有兩座金唱機獎座落袋，加上令人讚嘆的表演，Beyonce可說贏盡人心。（視覺中國）

【8】<Finesse> - Bruno Mars, Cardi B

Bruno Mars向來有「行走的CD」之稱，

無論表演有多激烈都能保持高水準演唱，

在這場Grammy表演更可見一斑。

開頭由新晉嘻哈天后Cardi B掀起氣氛，

首次在Grammy表演的她台風穩健。

向來以超穩定唱功著稱的Bruno，

在復古電子曲風下大跳精彩街舞，

及後更施展太空漫步，

加上Cardi充滿力量的說唱，

現場猶如置身80年代Disco。

除了帶來精彩表演，當晚Bruno Mars亦勇奪7項格林美獎成為最大贏家。（Grammy）