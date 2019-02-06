空氣瀏海已Out！　潮跟TWICE、李聖經剪韓國偉大發明「氧氣瀏海」

講起最潮韓妹髮型，相信不少女生會想起宋慧喬熱捧的耳下三公分短髮，就連朴信惠拍完《阿爾罕布拉宮的回憶》都立即加入短髮行列。而提及對韓國女生的既定形象，相信必定是標誌性的空氣瀏海。不過近來「氧氣瀏海」已成為2019年最新潮流，TWICE Momo和Red Velvet Wendy等偶像更率先示範。

「氧氣瀏海」是空氣瀏海的加強版，氧氣顧名思義比空氣更重，較著重瀏海的髮量。氧氣瀏海介乎在小燕子式空氣瀏海，以及楊丞琳經典的厚重齊瀏海之間，能夠給人一種自然和隨性的感覺。氧氣瀏海是韓國女偶像間非常流行的新髮型，其中TWICE Momo、Mina、Red Velvet Wendy和AOA雪炫等人都換上新瀏海，突顯女團青春活力的一面。除此之外，女演員朴信惠和李聖經等都悄悄剪掉長瀏海，嘗試氧氣瀏海，明顯達到減齡的效果。

TWICE Momo由出道起已多次嘗試不同的瀏海。（網上圖片）

剪氧氣瀏海後的李聖經，成功有減齡效果。（網上圖片）

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不少喜歡韓國明星或文化的女生，相信都有嘗試過空氣瀏海。可是對於香港和台灣等地的女生來說，由於氣候較韓國潮濕，應該都曾有覺得非常難打理的經驗，往往出門不到半小時，瀏海就打回原型。可是氧氣瀏海有著較多髮量，因此較容易打理外，瀏海亦較能保持捲度。而且氧氣瀏海不論配搭長髮和短髮都非常適合，春季想轉換新髮型的女生，不彷先從瀏海落手。

短瀏海的朴信惠也不失女人味，最近更嘗試了耳下三公分短髮，給人新鮮的感覺。（網上圖片）