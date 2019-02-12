容祖兒IG公開與BIGBANG勝利合作　阿Sa：佢會唔會介紹TOP俾你識？

早在去年10月，容祖兒已曾在個人Instagram貼出與韓國天團BIGBANG成員勝利的合照，兩人更一同食炸雞，似乎感情非常好。不過當時Joey就沒有提及是否有合作計劃，粉絲都十分好奇兩人認識的契機。昨天（11日）容祖兒再次上傳與勝利的合照，終於公開二人的合作大計。

粉絲一向都知道勝利交遊廣闊，去到每個國家都會有他的朋友。早在容祖兒去年10月貼出兩人合照時，粉絲已非常好奇二人到底是甚麼關係。原來近日Joey新年後又出發到韓國，她昨天首先在IG上發限時動態，寫上「Time to work」，表示自己正在首爾公幹。其後可見Joey晚上11時半在YG娛樂的錄音室打卡，又笑指韓國錄音室開大暖氣，熱過撒哈拉沙漠。可是當時粉絲仍不知道照片上，戴冷帽背對鏡頭，看似製作人的男子正是BIGBANG勝利。

容祖兒和勝利合作演唱會主題曲，短短4小時就極速完成錄音。（網上截圖）

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直至工作結束後，容祖兒上傳與勝利和製作隊伍的多張合照，而且寫上「四個小時極速錄音，超級順利和刺激，密切期待我和勝利的合作」，終於揭曉兩人密謀幾個月的合作大計。雖然未知二人確實的合作內容，不過祖兒有偷偷加上「#jyconcertthemesong2019」的標籤，相信兩人合作準備她20周年演唱會的主題曲。照片下更可見到阿Sa留言問「佢會唔會介紹TOP俾你識？」，可是T.O.P正在服兵役，或許阿Sa想認識他還要等多一段短時間了。

沒想到阿Sa會留言，更問勝利會否和Joey介紹T.O.P。（網上截圖）