【開心速遞】男友傳曖昧短訊分手　「威龍潘金蓮」梁茵：唔只一次

無綫劇集《愛‧回家之開心速遞》一眾演員今日（15日）到油塘出席「花好月圓慶元宵」活動。，梁茵(Kiko)在劇中飾演有「威龍潘金蓮」之稱的Anita，身為網店總監秘書的她經常利用美色去迷惑男人。Kiko笑言自己現實的「顏值」未到這個層面：「本身自己好鍾意識朋友，圈子就好龐大，當身邊啲朋友知道我要飾演呢個角色，佢哋都話我同平時嘅我都唔一樣，手法唔似好大差距。」

Kiko憑「威龍潘金蓮」一角備受關注。（黃國立攝）

剛剛過去的情人節，Kiko表示在工作中度過，她更指情人節曾經帶來極大的傷害：「喺好耐之前，同一個男仔拍咗拖都有一年幾，喺我哋相處嘅時候，無意之間發現佢手機有第二個女仔，send咗啲好甜蜜嘅訊息，唔只一次，當時我仲同自己講唔係真嘅，仍然相信佢畀好多藉口自己，當時個男朋友多番向我解釋，但我感覺到佢好享受畀女仔追嘅感覺，到最終我無法再去呃自己，無法當無事咁同佢過情人節，最終我哋分咗手。」

Kiko表示自己為人樂天，是一個喜歡結交朋友的人。（黃國立攝）

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