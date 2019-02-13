【收視滯後報告】《開心速遞》三周冠軍　《守護神》成功之處是？

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收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月28日至2月3日。《愛•回家之開心速遞》已經連續三星期力壓兩套黃金檔劇成為收視之冠，即使《守護神之保險調查》去到結局篇也未能阻止其威勢，不過今次正正常講講《守護神之保險調查》這套劇集，雖然風評一般，但全劇平均收視仍然未算很低，主要是贏在捉住了觀眾的情懷。

《守護神之保險調查》全劇錄得平均收視25點，套用馬明所說的：「26、27點已經好X高！」其實成績尚算中規中舉，並不太差。回望上一套同為邵氏出品的《飛虎之潛行極戰》，全劇平均收視25.7點，亦是處於合格以上的水平。

《守護神之保險調查》剩係睇三位主角都夠好睇喇！（劇照）

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綜觀TVB近年的劇集收視，低於25點水平線的作品絕對不少。邵氏今次與內地合拍劇集，絕對是未來的大方向，口味自然要照顧內地觀眾，在這個前題下依然能夠保留香港觀眾，其中有一大特點勝於現時TVB劇集，就是演員。

 

演員有優勢並不在於卡士的高與低，而是邵氏有資本可以找來一班已經闊別香港視界，北上發展了一段時間的舊TVB演員，觀眾對他們有一定的懷緬。不過，靠這個套路不能長久，當觀眾再次看膩這班演員的時候，還是要靠劇本，如何將製作一個香港、內地觀察都拍手的劇本，相信是邵氏未來要面對的問題。

徐子珊都好難冇見喇，《守護神之保險調查》係佢自2015年後再次亮相TVB劇集。（劇照）

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