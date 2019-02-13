人人變肌男！　朱敏瀚突然操Fit「硬撼」《唐人街》剝衫陳山聰

新年新景象，TVB藝人朱敏瀚日前在Instagram放出劇集造型照，一向形象斯文的他秘密煉成了六嚿腹肌，配以一身黝黑的膚色及留鬚，擺脫昔日的弟弟形象，透露將在新劇《極道怪咖》中做拳手，他留言說：「2018是重要的一年，我學識真正改變，戒掉藉口。距離目標還有一大步，頂埋佢！」

朱敏瀚脫離白淨靚仔行列，見面都可能認不出。（Instagram）

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雖然對朱敏瀚而言是一項新挑戰，但打拳題材近年真是屢見不鮮，幾乎每套劇集都有打拳情節，在劇集《兄弟》中都要特別花費多集劇情舖排一場黑市拳擊賽，正在拍攝中的《極道怪咖》以及《唐人街》亦巧合地有打拳場面，莫非拳賽情節已成為了收視保證？

伍允龍是《城寨英雄》中打得又睇得，在《兄弟》中再次展現兩大優點。（Instagram）

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王浩信在《兄弟》都好大隻：

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劇集《城案英雄》爆紅，令近年一度遭冷落的動作劇重新成為「風向」，劇中幾位主要演員伍允龍、元秋、黃君馨、胡定欣、袁偉豪等，雲集了功夫高手、「舞林高手」以及健美先生，場面打出來當然好睇。而在《誇世代》中，陳豪與森美靠一場拳賽打出男人友情，播出後反應非常好，更令陳豪一洗頹風，他為此積極健身重拾模特兒身形，加上好男人形象，180度大轉變的他成為不少人眼中的完美男士。

森美與陳豪兩位「中佬」在《誇世代》一洗頹風，爆肌形象令人眼前一亮。（Instagram）

即睇森美生活照：

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即睇陳豪生活照：

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繼《誇世代》的成功拳賽成為劇集的重要元素，而《誇》中一場拳賽，很快便被尚未播出的新劇《十八年後的終極告白》所用，劇中陳山聰與譚俊彥亦有一場好友打拳的戲份，令二人重拾昔日友情，而收到劇本的山聰，更為上鏡而積極操肌，花費幾個月時間成功練出鋼條身材。

陳山聰為《十八年後的終極告白》操練兩個月，減掉10kg體重去除水分突顯腹肌。

陳山聰：唔通核核突突咁出鏡咩？

但事實上，打拳在部分劇集或非必須，而是近年流行起運動風潮所帶起，不少人在網上分享健美身型，令性感女以外肌肉男亦成為一大賣點，大家可以留意到韓劇中，大多是男演員有除衫畫面，反而女生相對較少。

TVB便仿效並運用到劇集當中，安排男藝人坦露上半身演出，不過演員們都樂意視為一項挑戰，好似在《唐人街》將再度除衫打拳的山聰，就不認為濫用了題材：「我哋係《唐人街》當然要有人打泰拳啦！係劇情需要，其實你可以唔操㗎，劇本會講需要除衫，但監製從來冇講明要晒肌肉，唔通核核突突咁出鏡咩？依家健身係潮流，最緊要係健康。」

山聰更指打拳戲沒有泛濫，相信都是劇情有需要，但越來越多人加入肌男行列，會不會多了交流或男藝人之間會有比較？他笑說：「主要係分享點樣食得健康，男人之間唔會比較胸肌大細，但係會分享點去突顯六粒腹肌。」山聰今次會與伍允龍同場，他指伍允龍身型一向很弗，但對手卻是自己：「因為上次《殺人告白》已除了一次，今次想再乾啲，所以已經練了兩個多月，希望效果會好過上次。」

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羅浩銘在《特技人》都有打拳：

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