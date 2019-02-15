【荷里活有個大老千】湯鎮業鐵門夾頭極殘忍　係向Cult片王致敬？

由鄭則仕、湯鎮業、秦沛和張慧儀主演的TVB劇集《荷里活有個大老千》劇情進入高潮，最新一集講到百合（張慧儀飾）以帳簿要脅華探長（湯鎮業飾）放過龍四（鄭則仕飾）等人，以及取消通緝令。百合帶着帳簿到海味店與華探長見面，坦言對龍四從未忘情，華探長既傷心又憤怒，最終無法原諒她並惱羞成怒，用領呔勒死她不果，竟用鐵門夾百合的頭部，手段十分殘忍。除了這段戲觸目驚心外，想不到鄭則仕的認屍更加搶鏡，引起網民熱烈討論。

在劇中奸到出汁的華探長竟用鐵門夾百合的頭部，殺人手法相當殘暴，十分變態。有細心的網民就發現這段戲十足同樣由王晶監製的電影《伊波拉病毒》中，黃秋生用麻雀枱夾死大傻的頭部（成奎安）的殺人手法，相信是王晶借這部劇向《伊波拉病毒》致敬。

華探長好狠心呀！(電視截圖)

更將百合搬到門口！(電視截圖)

好驚呀...小朋友唔准睇！(電視截圖)

參考這一幕？（電影截圖）

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除了鐵門夾頭令觀眾看得心寒外，鄭則仕認屍一幕更令觀眾難忘。劇情講到龍四收到電話要去殮房認屍，看到心愛的百合死得如此可憐，龍四亦按捺不住自己的情緒，在殮房中咆哮。雖然雙料影帝演得聲淚俱下，但有網民就指鄭則仕演得太過誇張，那一聲咆哮十足球員補時入波一樣興奮，引起不少網民恥笑。

看到百合的屍體，龍西傷心欲絕！(電視截圖)

呀一聲...（電視截圖）

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雖然鄭則仕出名好戲，但其實早在2012年的劇集《造王者》中鄭則仕飾演的董昭，時常無故提高八度聲調說台詞，不少網民表示受不了。結局時他再大叫「微臣董昭先行告退」，片段上載至YouTube有萬多點擊，目前的點擊率已超過17.8萬人次，連網絡紅人達哥（林慧韡）都模仿過。

鄭則士為咗表達自己嘅不滿，於是提高八度大叫「微臣董昭先行告退」，真係當堂打個震，不忿之情完全表達到出嚟。(網上截圖)

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