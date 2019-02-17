【渣打馬拉松2019】林穎彤趕衝線難保女神樣：下次要化個防水妝！

林穎彤（Bella）今日（17日）首次參加「渣打馬拉松」十公里賽事，她明言今次是獲代表隊邀請參加比賽，希望藉今次機會挑戰自己，最終在一小時五分鐘完成賽事，比目標時間一小時十分鐘還要快五分鐘，所以Bella滿意今次成績。Bella又希望未來可以再參加十公里賽，看看成績會否比今年有所提高。

作為跑步新手，Bella特別獲胡諾言指教飲食秘方：「近一個禮拜就食多啲嘢，食多啲澱粉質，儲多啲能量，因為我食素，都驚會唔會唔夠力，今次都完成到。」Bella透露跑步時會靠思考不同東西和聽K-pop激發動力：「啲K-pop女團咁犀利，我都唔可以停呀！」

林穎彤今年首次參加馬拉松賽事。（梁碧玲攝）

Bella相當滿意今次成績，揚言日後會考慮再參加。（梁碧玲攝）

問到最辛苦的路段，Bella認為是最後衝線時100米上斜路段：「之前我請教過專門跑手，佢哋話喺你最辛苦嗰陣，臨（衝線）100米先嚟上好斜嘅斜坡……我見有啲人停低咗去行，我話唔得啦，我要衝線番去見朋友影相，所以就咁谷自己上去。」不過，Bella笑言當時自己不顧儀容衝線，她亦自覺當時難以保持女神美貌，所以Bella決定以後會化防水妝上陣。

其實都認得出係Bella喎！（梁碧玲攝）

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