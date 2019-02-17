【渣打馬拉松2019】胡諾言跌倒受傷　太太陳琪：返屋企佢就知味道

胡諾言以3小時45分鐘完成渣打馬拉松全馬賽事，胡仔笑言比上年慢幾分鐘，但也相當滿意：「其實我覺得今年係有少少難跑，因為喺青馬大橋好大風，我跑嘅時候feel到自己會側咗跑，同埋大風到咁我諗一件事，就係號碼牌吹甩咗，咁咪冇得計時間，因為真係好大風。」

【渣打馬拉松2019】瞓一個鐘跑全馬 胡諾言：希望4個鐘內完成！

胡諾言以3小時45分鐘完以渣打馬拉松全馬的賽事。（梁碧玲攝）

胡仔受風雨影響，在跑步時候不小心跌倒受傷，太太陳琪見到笑着說：「返屋企佢就知味道，其實少少擦傷我覺得男人嘅話係OK，唔好有太大啲問題出現我已經好開心，見到佢衝線一刻我真係好開心，我係咁望老公喺邊，差少少認錯人。」

胡仔在跑步時受傷，但從未想放棄賽事。（梁碧玲攝）

陳琪表示不會反對老公做跑步這運動：「我鼓勵佢嘗試多少少唔同距離，唔洗每次都全馬，有時候你可以挑戰跑半馬，挑戰快少少囉，不過我都支持佢嘅。」胡仔的眼神已表達不想聽老婆的說話，他更說了一句：「出年嘅事，出年先算啦。」

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