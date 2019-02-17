【渣打馬拉松2019】Aka趙慧珊筋膜炎發作缺席：要做物理治療

每年「渣打馬拉松」都會吸引不少娛中朋友報名參加，今年的10公里項目中，胡子彤和歐鎧淳搭住膊頭衝線更成為焦點之一！不過今屆的另一焦點，就是有沒出現的的長跑常客，例如有人稱肯亞徐的徐濠縈去了滑雪沒有參加、忙於拍攝劇集《曼谷唐人街》的陳山聰、因傷缺席的蔡思貝等等，而最近頻頻參與跑步比賽、最近單飛出歌的Super Girls成員Aka趙慧珊卻報了名而沒有參賽。

雖然Aka今年未能參賽，但她見到其他藝人朋友透過社交網站分享個人成績亦感到十分鼓舞。（Instagram）

因筋膜炎發作而被迫放棄練跑

其實Aka去年11月尾亦參加過UNICEF Charity Run 2018的10公里賽事，並以1小時8分鐘完成，及後又在社交網站宣布會再戰「渣馬2019」的10公里賽事。可惜卻因筋膜炎翻發而忍痛缺席，Aka接受《香港01》記者訪問時表示：「左膝有舊患，右腳腳踭就筋膜炎發作。其實我自己都唔知點解，我做過物理治療，又試過去做衝擊波，但反而個感覺仲差咗，之後都有keep住做物理治療。到我真係要練跑喇，我問物理治療師可唔可以跑步，佢同我講如果我仲想之後可以跑嘅話，而家就唔可以練。」而事實上Aka為參加「渣馬」已請了教練特訓備戰，同時亦希望突破自己的成績：「好希望可以喺一個小時之內完成，不過就要等下年。」

Aka表示傷患還影響到自己跳舞：「醫生就話跳舞都可以嘅，但就要用一啲貼將左膝同右腳踭位置大力扯實，亦都唔可以著高踭鞋跳，跳嘅時候唔能夠全部掂地，因為全部扯實晒。」（Instagram）

下月仍有跑步賽事，仍未確定能否如期出席

除了「渣馬」之外，Aka在下月（3月17日）亦參加了另一個名為「愛 ·女孩」慈善跑的活動，但至於能否如期出席，仍需視乎康復狀態：「因為我跟嗰個物理治療師佢新年唔開工，要等我下次上去先可以問個治療師自己可唔可以跑。所以真係希望新一年對腳又好，氣管又好，都要健健康康，咁先可以做到自己想做嘅事！」

Aka真係好fit：