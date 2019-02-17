【渣打馬拉松2019】2小時04完成首次半馬　袁偉豪：算係咁喇！

袁偉豪（Ben）今日（17日）以2小時04分的成績完成渣打馬拉松半馬賽事，首次參加半馬，對於今次的表現，阿Ben自認可以：「算係咁喇，一般來計，我相信都唔算太快，亦都未至於好慢。」

跑步途中，阿Ben順利通過西隧位置，不過之後就有停低一陣補充體力：「其實傳說中西隧嗰邊原來都唔係咁難跑嘅，反而出咗西隧，再有一條斜小小嘅天橋，嗰度就會突然之間慢落嚟，我去到龍和道嗰邊已經開始feel到攰，同埋過咗補給站點，想搵啲香蕉食都搵唔到，咁就一路飲住啲補充飲品跑，基本上去到動物協會附近上橋嗰度，我係停咗落嚟，想飲埋啲補充品先，差唔多入到去軒尼詩道嗰段上返少少力，沿途有好多人打氣，有少少振奮嘅感覺。」

雖然落雨，不過阿Ben並未受太大影響，而女友張寶兒也並不擔心男友受傷，更笑言「佢都好錫身嘅。」（梁碧玲攝）

灣仔停跑飲水 蝕半分鐘時間

儘管途中停低導致時間同「Crazy Runner」成員預估的兩小時有少少差距，但阿Ben並不覺得有遺憾：「都有望住個時間去跑，但去到19、20公里，我真係有啲攰，嗰陣差唔多喺龍和道落斜路，睇下錶，仲有兩公里多啲啲，時間係1個鐘頭50幾，咁我計過條數，我分零鐘1公里應該OK，但無奈都真係……喺我個練習過程裡面，今日跑嘅時間我都冇乜點停過，對我嚟講已經超晒標，只不過去到（灣仔）動物協會嘅天橋我真係停低落嚟，飲埋啖水先再跑，我諗蝕咗半分鐘度。」

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寶兒雖未有參與是次賽事，不過她也在現場支持男友，等待阿Ben衝線的一刻：「其實喺人海茫茫好難搵到，我望住個APP，佢係指示佢到咗，但我就未見到，我驚我Ｍiss咗，咁我一直望住，知道佢係呢件衫，跟住一剎那就過去喇，啱啱見到就跳跳地衝咗線。」（梁碧玲攝）

見男友如此落力參加比賽，不知道寶兒有無打算下年陪同阿Ben一齊跑呢？「其實佢都有好多跑嘅朋友，但係我嘅話，都要克服一下，因為我覺得喺路面跑係好唔同嘅，我平時跑都喺gym裡面跑，如果喺出面跑嗰個心跳都需要調整下，訓練下。」寶兒表示。

阿Ben透露接下來會休息幾日，之後會有活動，今晚都如常約會、吃飯。

阿Ben說平時工作忙碌，可以參與賽事，兩小時上下完成半馬，笑言：「都算係咁喇。」（梁碧玲攝）

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