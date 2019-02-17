【渣打馬拉松2019】23位藝人選手成績排名　多位圈中靚女成績理想

渣打馬拉松2019終於在今天（17日）完滿結束，當中亦不乏藝人參賽。雖然今年缺少了例如徐濠縈、陳山聰、蔡思貝、劉心悠等渣馬常客，但新加入的幾位藝人朋友亦跔出很好的成績，例如情侶檔胡子彤和歐鎧淳、二位更分別以57:11和57:22成為10公里藝人之冠！10公里跑手分別有：歐鎧淳、胡子彤、董嘉儀 、Suzuki（李建邦）、曾淑雅（Jumbo）、楊柳青、「籃球女神」方泳琳、連詩雅、張紋嘉以及林詠彤等。

點擊下圖順序睇吓各跑手嘅成績：

+ 6 + 5 + 4

湯鎮業仔仔湯君慈跑得最快！

而半馬級數（即21.1公里）的參賽藝人亦不少，當中包括有袁偉豪，洪永城女友梁諾妍、釗峰、陳健安、李靖筠、鄭融、洪家豪、Tim@Dear Jane、還有以01:45:09成為藝人半馬霸主的湯鎮業仔仔湯君慈！

點擊下圖順序睇吓半馬級藝人嘅渣馬排名：

+ 5 + 4 + 3

胡諾言大熱捧走全馬盃

長達42.2公里的全馬賽事並非每個人都夠膽挑戰，能夠完全已經值得驕傲！不過今年人稱「肯亞徐」的徐濠縈、陳山聰、等全馬常客缺席，令全馬賽道上的星光較往年黯淡。不過，胡諾言在曾經在比賽中途跌倒受傷的情況下，仍能以03:45:41的佳績成為全馬級藝人之最，另外還有湯怡、周子駒以及當奴。

點擊下圖順序睇吓全馬藝人的成績：