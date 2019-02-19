【陸劇】香港青年返大灣區發展呻辛苦？內地都有《北漂愛情故事》

日前，由中廣煜盛出品製作，陳昊義導演，高陽、何乙軒、黃鑫、趙紅霞、李東陽、褚旭、丁香紫、 鄭文蓉、方芳、楊棕喆、馮健等領銜主演的都市青春電視劇《北漂愛情故事》發佈定檔海報，將於2019年2月20日在愛奇藝獨家播映，每週三中午12點更新兩集。 作為一部聚焦都市青年的現實主義作品，該片大膽啟用具有高知名度的年輕演員擔任主演，力求還原北漂一族的真實面貌。另外羽毛球世界冠軍鮑春來、歌手李行亮等跨界加盟，更為這部劇增添了眾多亮點，引發觀眾期待。

《北漂愛情故事》將目光聚焦在北京漂泊打拼的人群身上，他們面對各種問題「租房遭遇黑仲介、黑心二房東；職場壓力；生存壓力；通勤2小時，休息5分鐘……」（《北漂愛情故事》官方微博）

經典IP改編 「天通苑困局」何時可破？

《北漂愛情故事》改編自內地北漂青年作家王雲超經典IP作品《日落天通苑》。該片講述了居住在北京天通苑中的五戶合租屋裡的北漂一族發生的故事，從劇中男主角——都市白領吳宇超的視角出發，以貼近現實的創作手法進行拍攝，力求清晰地展現當下都市青年的真實生活軌跡。

提起天通苑，在北京奮鬥的青年都不會陌生。這個坐落於北京北五環以外的大型社區以70萬人的巨型容量，被譽為亞洲最大的社區。這裡見證了在北京打拼的北漂們的喜怒哀樂，而隨着天通苑社區的人口越來越密集，一些負面效應開始逐步呈現，治安問題、房租問題、仲介問題、交通問題……等眾多問題的衍生，讓天通苑也成為了每一個北漂心中最大的困局。如何破局？如何在北京擁有舒適的生存環境呢？《北漂愛情故事》或能帶您找到答案。

香港鼓勵青年北上大灣區發展，但內地也有人大呼「逃離北上廣」這些一線大城市。因而造就了《北漂愛情故事》當下的時代背景▼

聚焦「北漂」話題 打響2019年現實題材劇第一炮

一個真正的好故事，一定要有代入感。《北漂愛情故事》將目光聚焦在北京漂泊打拼的人群身上，「租房遭遇黑仲介、黑心二房東；職場壓力；生存壓力；通勤2小時，休息5分鐘……」這是劇中的情節，但又何嘗不是北漂一族最真實的生活寫照呢？「逃離北上廣」更成為內地前幾年的熱門詞，但是又有多少人真正的「逃」出去了呢？這些問題值得深思。（編按：逃離北上廣是指內地白領面對大城市樓價居高不下，不堪生活重壓因而主張離開北京、上海、廣州這些一線城市的新興思潮。）

據了解，2017年到2018年，青春、偶像、愛情、懸疑、喜劇，是網劇題材的五大類型，這五個題材單獨或組合出現佔據平台自製劇內容的85%以上，而反映人們真實生活的口碑劇卻少之又少。因此，《北漂愛情故事》能夠成為2019年現實貼地題材劇集的開門紅，將「現實」帶進現實。

《北漂愛情故事》起用的大都是內地影視界的新面孔▼

鮑春來、李行亮跨界加盟 其實都市生活也可以很甜

《北漂愛情故事》真實重現「北漂生活」的艱辛，但並非一味展示「苦」，在這裡既有他鄉遇故知的親切，也有相守相依的真摯，還有守望互助的溫暖，在朋友的陪伴下，在努力拼搏的衝勁下，其實北漂生活中也會有「愛」，也會很「甜」。本劇由內地新生代演員高陽、何乙軒、黃鑫、趙紅霞、李東陽、褚旭、丁香紫、 鄭文蓉、方芳、楊棕喆、馮健等領銜主演。拍攝期間，同時邀請到羽毛球世界冠軍鮑春來、歌手李行亮跨界加盟，更是重磅邀請到著名演員董立范助陣，使得劇集更具看點。

《北漂愛情故事》是李行亮在小屏幕首次亮相，同時也是鮑春來的第二部作品，兩位元跨界而來的演員，在這部劇中會發生什麼樣的化學反應，在與新生代演員們的合作過程中，又會擦出什麼樣的火花？他們之間又會有怎樣精彩故事上演？令觀眾充滿期待。

點止北漂愛情故事？按圖重溫歷年以來，因嚮往自由、土地問題等原因，以一班後生仔夾租、同屋共住生活為題材的大熱影視作品▼

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【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

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