【愛死機械人】兒童不宜！Netflix必睇三級片　血腥暴力又露點

Netflix動畫影集《愛．死．機器人》（Love Death & Robots）繼1月份發布劇照後，今日上線正式預告。這部在開頭打上警語的大尺度動畫影集從預告看來充滿暴力、情色元素，若家中有小孩共同使用Netflix帳戶，選看動畫影集時可得好好小心了！

《愛．死．機器人》由《破案神探》（Mindhunter）主創大衛芬查（David Fincher）以及《死侍：不死現身》（Deadpool）導演添米勒（Tim Miller）共同監製。共有18個故事，題材從科幻、奇幻、恐怖到黑色喜劇包羅萬象，主題包括種族歧視、政府威權、戰爭、自由意志以及人性等。創作形式多元從傳統的2D至擬真3D動畫皆有。每集時長大概5到15分鐘，由世界各地的動畫製作團隊各自打造，包括匈牙利、法國、加拿大、韓國等。目前雖未公布單集故事大綱，但從先前Netflix官方Twitter貼文可看出這些故事主題包括狼人戰士、狂野機器人、有感知能力的乳製品異形蜘蛛以及來自地獄的嗜血惡魔等。

搶先欣賞《愛．死．機器人》劇照▼

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正式預告開場表明接下來的預覽片段只限成熟觀眾欣賞，接着在一秒後成熟的字樣變成了亂七八糟，呼應影集題材的性質。官方也在影片描述中加上NSFW （Not Safe For Work），提醒觀眾千萬別在工作場合觀看。

《愛．死．機器人》將於3月15日在Netflix上線。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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