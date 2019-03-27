【愛死機械人劇評】香港狐妖肉身最驚艷　成就Cyberpunk瑰麗科幻

憑藉一部成人動畫劇《愛．死．機械人》（Love, Death & Robots，以下簡稱《愛死機》），Netflix又一次出現爆紅劇。對於《愛死機》這部作品，內地豆瓣已有超過7萬人畀分，並給出了9.3分的高分評價，IMDb同樣也達到了8.9的高分，可以說是高口碑之作。

這部由十八集長短不一的動畫短片集合而成的作品，已經成為很多人的年度最佳動畫，在不少影迷口中，「今夜，我們都是『愛死機魔人』」一類的調侃比比皆是。但是必須客觀地評價，由於整部動畫出自多個團隊之手，導致整體風格上還是存在差異的，既有非常驚豔的作品，也有相對平庸之作，整體的突出掩蓋不住個別單集的單薄，不過Netflix這部頗具實驗性質的作品能否引領一股科幻的潮流，的確值得期待。

站在形式的前端 Netflix夢見了電子羊

1982年，根據科幻作家Philip Dick的《仿生人會夢見電子羊嗎？》（Do Androids Dream of Electrical Sheep?）改編的電影《銀翼殺手》（Blade Runner）上映，其鮮明的藝術探索引領了一股強烈的科幻風潮，成為後世數碼龐克（Cyber Punk）的源頭之一（《Do Androids Dream of Electrical Sheep》封面／《銀翼殺手》2020海報）

1982年，根據科幻作家Philip Dick的《仿生人會夢見電子羊嗎？》（Do Androids Dream of Electrical Sheep?）改編的電影《銀翼殺手》（Blade Runner）上映，其鮮明的藝術探索引領了一股強烈的科幻風潮，成為後世數碼龐克（Cyber Punk）的源頭之一。而Netflix這部《愛死機》在創意和技術齊飛的狀態下，同樣展現出了一種強烈的實驗探索精神。

在愛、死亡與機械人的大命題下，其實是科幻、奇幻、喜劇和恐怖等多種元素的雜糅。從無限輪迥到星際航行，從蒸汽龐克（Steampunk）版「聊齋」到蘇聯紅軍大戰遠古邪靈，通過對舊有元素的推陳出新，Netflix成功進行了一番藝術探索。在傳統2D和3D混雜在一起的情況下，Netflix甚至做到了讓觀眾很難分清哪部是真人、哪部是動畫，令人歎為觀止。

按圖看由18段不同長短動畫所組成的《愛．死．機械人》各集的不同視覺風格▼

+ 14 + 13 + 12

在《愛死機》18個故事背後，是華麗的創作團隊。除了少量原創之外，絕大多數改編自科幻作家的短篇故事，其中不乏劉宇昆、Michael Swanwick、John Scalzi 這樣獲得過雨果獎和星雲獎的科幻名家。而短片的監製則是大衛芬查（David Fincher）和《死侍》的導演Tim Miller，他們的風格和喜好也確實體現在了作品之中。在第二集《三個機器人》（Three Robots）裡能夠看到《死侍》中的耍寶和嘴炮，也能在第十二集《魚夜》（Fish Night）看到大衛芬查作品中常見的憂沉和哀傷基調。

從時長上看，幾分鐘到十幾分鐘不等的篇幅，便於創作者自由發揮，沒有固定半小時或一小時的強制性限制。而成人動畫的屬性，又讓《愛死機》不拘泥於尺度，裸露身體、血漿四濺的黃暴作風向觀眾昭示了這部劇並不是安分於做一個「乖寶寶」。雖然Netflix並不是單純為了藝術探索，但是不可否認Netflix又進行了一次成功的創新。什麼是創新？不一定非要是從無到有憑空創造，整合舊有元素做出自己的特色，就已經難能可貴了。

在第二集《三個機器人》裡能夠看到《死侍》中的耍寶和嘴炮（《愛．死．機械人》劇照）

《愛死機》聚焦中國元素 東方科幻煥發新生

在所有的18集短片裡，涉及中國元素的有兩集。第三集的《目擊者》（The Witness）和第八集的《祝你順利》（Good Hunting），一個發生在最具Cyber Punk氣質的香港，而另一個則是脫胎於中國古老「人妖戀」傳說的東方奇譚。

很多觀眾津津樂道於《目擊者》帶給他們的視覺震撼，認為這是一部頗具Cyber Punk風格的作品。如果觀眾在看《目擊者》之前，看過今年奧斯卡最佳動畫長片《蜘蛛俠：平行宇宙》，就會感覺畫面十分熟悉。事實上，《目擊者》的作者Alberto Mielgo就是《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）前藝術總監，所以說這部短片的視覺效果是奧斯卡級別的，毫無問題。

按圖看更多《目擊者》劇照▼

《目擊者》絢麗奪目的視覺效果之下，是一個老生常談的故事內核。類似「莫比烏斯環」（Möbiusband，是指一種只有一個表面和一條邊界的曲面）一樣的敘事，無論是早年《汪洋血迷宫》（Triangle）、《偷天情緣》（Groundhog Day）還是《死亡無限Loop》（Happy Death Day）系列，都已經不再新鮮了，而互相追逐的身份轉換，更是在揭曉謎底後索然無味。可供欣賞的，更多的是香港背景下那濃郁的Cyber Punk氛圍而已。

第八集《祝你順利》無疑是全劇最令人驚豔的一集，而它的原著作者劉宇昆同樣值得關注。如果說劉慈欣是「大劉」，那麼劉宇昆就是「小劉」，作為美籍華裔科幻作家的劉宇昆，是《三體》第一部的英文譯者，在《三體》獲雨果獎的道路上功不可沒，而郝景芳那篇獲得雨果獎的《北京折疊》，同樣是劉宇昆翻譯的。劉宇昆自己也曾兩度獲得雨果獎。

按圖看更多《祝你順利》劇照▼

《祝你順利》的故事同樣發生在香港，從清末的驅魔人捉拿狐妖講起，繼而講述驅魔人之子和狐妖女兒的愛情故事，伴隨着西方殖民勢力在中國的擴張，狐妖喪失法力淪為混合著機械的玩物，而驅魔人之子則助力狐妖去復仇，用機械重新獲得法力。在這樣的一個故事中，劉宇昆將傳統與現代交織在一起，現實了從聊齋式的談狐說鬼到Steampunk的轉變。既有反殖民主義的歷史意味，又有Steampunk的瑰麗迷幻，而狐妖肉身加入機械的橋段，更有幾分《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）的感覺，這讓中國古典文本和西方科幻無縫對接，內涵豐富而又不失美感，這些對於中國科幻來說，都是顛覆性的創造。

既有反殖民主義的歷史意味，又有Steampunk的瑰麗迷幻，而狐妖肉身加入機械的橋段，更有幾分《銃夢：戰鬥天使》的感覺（《愛．死．機械人》劇照）

雖然在驅魔人使用日本刀捉妖等細節上還有些瑕疵，但這些不過是白璧微瑕。最關鍵的是在《祝你順利》中，給觀眾的感覺和過去看西方作家描寫東方科幻的彆扭完全不同。這個故事從骨子裡就是脫胎於東方的，無論它被冠以「東方戰鬥天使」還是「Cyber Punk版聊齋」，都展現了關於東方科幻的另一種可能，而這條路，Netflix已經用作品告訴觀眾行得通。

科幻作品在今年格外受到熱捧，對於中國科幻來說，僅有一部《流浪地球》是遠遠不夠的。內地科幻未來的發展，Netflix給出了一條可以實現的道路——雖然是以成人動畫的形式。

（《愛．死．機械人》官方宣傳海報）

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

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