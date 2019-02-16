李力持暗批今年賀歲片低質　大堆頭但唔搞笑：觀眾心知肚明！

導演李力持今晚（15/2）出席在太古城舉行的電影慈善群星首映禮。李導演透露新春期間一套港產賀歲電影都沒有睇：「其實近年嘅港產片又其是賀歲嗰啲，好多都好趕拍，全部都係大堆頭明星，你會睇到呢套同嗰套嘅明星都好似差唔多，咁樣並唔係辦法嘅，搞好個故仔囉，因為好多套港產賀歲片都話搞笑嘅，咁好老實搞唔搞到笑，觀眾心知肚明嘅，你係搞笑觀眾一定入場，如果你唔搞笑，個反阻力好大，我都睇到好多社交媒體，都鬧得好狠下，哈哈！」

導演李力持覺得香港賀歲電影，只用明星陣容堆砌出來，故事情節欠缺質量。（葉志明攝）

多套賀歲片在新春期間上映，包括有周星馳的《新喜劇之王》及王祖藍首次執導賀歲電影《你咪理，我愛你！》等，李導演表示覺得現在流行演員當導演：「見到一套係咁，另一套又係演員當導演，可能而家潮流係咁冇辦法，觀眾嘅口碑會反映到，導演就係導演講故仔，如果唔識講故仔就唔好做導演，好唔好呀！」

李力持今晚出席慈善群星首映禮。（葉志明攝）

李力持導演表示《新喜劇之王》由執行導演邱禮濤指導下，只用了一個月時間就拍攝完成：「佢係快槍手，快靚正，一個月就殺青，二十年前我拍《喜劇之王》都拍咗成3至4個月時間，咁未必話拍得耐就叫好嘅，咁拍得耐咪諗嘢仔細啲囉，始終慢工出細貨，諗返以前同星仔（周星馳）合作都好開心，不過而家周星馳呢個名喺大陸好值錢，據聞仲話會開拍《美人魚2》、《功夫2》，希望大家期待下周導演嘅作品啦。」

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