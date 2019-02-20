Netflix正式取消兩部Marvel劇！「Jessica Jones」IG發文搞喊粉絲

如同外界推測一般，Netflix正式取消最後兩部Marvel美劇《Marvel's The Defenders》、《Marvel's Jessica Jones》。不過後者原續訂的第3季將依原定計畫如期上線。

根據Deadline報導指出，此次取消終止了Netflix與Marvel自2013年，談定推出4部影集以及1部迷你影集《Marvel's The Defenders》的合作。Netflix表示，他們感謝Marvel 5年來與他們成為夥伴關係所帶來的豐碩成果，並感謝自一開始就關注此系列美劇的熱情粉絲們。

《Marvel's The Defenders》劇照

在取消決定公開後，由Jeph Loeb帶領的Marvel電視也發表了聲明如下：

以前從未這麼做過。4個分別獨立的電視劇，每部都各自有相當具有才華的節目統籌、編劇、導演、卡士和劇組人員，他們分開多月後在設定於紐約市的單一事件影集中相遇。我們稱他們為《Marvel's The Defenders》。 我們一同對《Marvel's Daredevil》、《Marvel's Jessica Jones》、《Marvel's Luke Cage》、《Marvel's Iron Fist》甚至是後來加入的《Marvel's The Punisher》的故事感到激動不已！他們曾說這無法做到。但Marvel齊聚了相當優秀的團隊來撰寫劇本、製作、執導、剪輯，並獲得了13季共161小時的集數。花一點時間到網路上看看這群耀眼的演員們、編劇們、導演們和音樂家們，他們給予了我們最傑出的表現。 我們愛着每一部劇，無時無刻。 而我們為你付出一切——粉絲們——他們在世界各地為我們打氣着，這讓所有的努力都值得了。 我們代表Marvel電視的每個人，對我們的觀眾感到相當驕傲並感激不盡。我們的電視網夥伴可能已決定他們不想再繼續講述這些偉大角色們的故事……但你知道Marvel的做法比這還要好。 如同Matt Murdock（Daredevil）的爸爸曾說過的一樣，「衡量一個男人的方式不是看如何被撞到墊子上，而是看他如何重新站起來。」未完待續…！

而在演員方面，《Marvel's Jessica Jones》主演Krysten Ritter、《Marvel's The Punisher》主演Jon Bernthal也各自於發表了感言。Krysten Ritter表示，對於過去5年來能飾演「Jessica Jones」一角，並與如此優秀的卡士、劇組合作是她的夢想。她對此很感激，也謝謝忠實粉絲們的支持。最後透露最終季第3季將於今年稍晚上線。

「Jessica Jones」Krysten Ritter發文感謝粉絲支持。（IG）

Jon Bernthal則在Instagram上張貼漫畫原著的圖片，表達能飾演「制裁者」一角的感激之情，除了粉絲之外，他也特別感謝在軍隊服務的男人、女人們，最後也對幫助他訓練的士兵們致謝。

Jon Bernthal對於演出「制裁者」一角感榮幸。（IG）

《The Punisher》、《Jessica Jones》正式告別！點圖重溫精彩劇照▼

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《Marvel's Jessica Jones》最終季第3季尚未公布上線日期。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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