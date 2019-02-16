【Marvel電影馬拉松】由《美國隊長》起跑　粉絲自備題目考讀者

明天（17日）就會舉行一年一度的渣打香港馬拉松，相信有不少選手已經準備就緒，出盡全力去跑馬拉松。不過在電影方面，昨日（15日）都開始了一場持續3個星期的「Marvel Studios 10周年電影馬拉松」啊！

「Marvel Studios 10周年電影馬拉松」15日正式起跑！（葉志明 攝）

馬拉松選手禮品有足4大禮物，包括通行證、紀念 T-Shirt、海報和美國隊長燙章！（葉志明 攝）

昨晚首場馬拉松電影為《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger），成功參加今次馬拉松的Marvel迷可獲得限定馬拉松選手禮品，如：通行證、紀念 T-Shirt、海報和美國隊長燙章。不少Marvel迷一早來到現場，排隊換禮品以及影相打卡留念，現場更準備了4個真人1︰1 Figure，包括美國隊長、鐵甲奇俠、雷神和蟻俠俾大家打卡！

記得要同美國隊長合照留念啊！（葉志明 攝）

在電影開始之前，《香港01》記者都有訪問Marvel迷，大部份人都表示會睇足8日19場，已經早早預留定時間俾今次Marvel馬拉松。主要原因是Marvel的時間軸好重要，今次能順時間一次過追晒19套電影，所以就算嚟緊3星期要在戲院渡過都毫無問題！ 受訪者李先生和劉小姐更指自己翻Loop《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）10次有多！想知哪些是大家心中的經典場面和對白，記得點擊睇片，因為他們更準備了有關Marvel的問題考考大家！

KOL Ody和Stephanie表示鍾意鐵甲奇俠同蟻俠，平時更會看好多電影的花絮和製作特輯。（葉志明 攝）

KOL麻布和Kzee就因為剛剛換了新電視，在家中看完《復仇者聯盟》1和2才出來，自製小型馬拉松。（葉志明 攝）

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