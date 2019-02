Marvel之父愛拍劇？盤點5部Stan Lee客串作品　呢套你一定睇過

隨着影響近代娛樂甚劇的超級英雄創作人Stan Lee逝世,代表着一個時代也隨之終結。享年95歲的他,做為許多知名Marvel漫畫角色的協作者,Marvel宇宙的粉絲們不僅絕對認識他,還非常喜愛他。

要詳述他對流行文化的影響是不可能的。他負責共同創作蜘蛛俠(Spider-Man)、夜魔俠(Daredevil)、黑豹(Blank Panther)、蟻俠(Ant-Man)、雷神(Thor)和變種特攻(X-Men)等等,而這僅是一小部分。他在2008年得到美國國家藝術勳章(National Medal of Arts)實在當之無愧。

《復仇者聯盟3:無限之戰》劇照

普遍認為,Stan Lee是當代漫畫的建築師。 美國知名電視台WSBT

雖然我們還在哀悼,不過該是時候來頌讚一下Stan Lee的驚人創作了。我們知道他創造了Marvel,粉絲們看到他在MCU電影裡客串登場也都很開心,但其實他也在其他電影客串演出過。

「Marvel之父」Stan Lee。(VCG)

下面5部非Marvel電影宇宙MCU作品,Stan Lee所客串的這些角色,有些可能大家都不知道!

5.《Fresh Off the Boat》

Stan Lee的一個非Marvel客串鏡頭,出現在2017年的影集《Fresh Off the Boat》第3季第21集〈Pie vs. Cake〉。片中主角Eddie和Emery在創作一本漫畫書,所以Stan Lee便是最佳的客串演員。

《Fresh Off the Boat》劇照

編劇Daniel Carter在接受娛樂週刊「EW」訪問時說道:「一開始像是在開玩笑那樣『嘿,我們何不先安排Stan Lee出場呢?反正之後可以再改』,我從來沒想過這會成真,直到他站在我面前演出那一刻,天啊!根本就是美夢成真。」

4.《走佬俏公主2:及時嫁到》(The Princess Diaries 2: Royal Engagement)

很少人知道Stan Lee曾在這部片客串過,他會出現實在太讓人意外了。誰會猜到這位Marvel的傳奇人物會在安妮夏菲維(Anne Hathaway)主演的浪漫愛情喜劇裡客串呢?這就是為什麼我們會列出《走佬俏公主2:及時嫁到》這一部電影了。所以他到底演誰?

《走佬俏公主2:及時嫁到》劇照

他飾演的角色參加了片中的婚禮,而且是一位不太會英文的人!但他很喜歡美國搞笑團體「The Three Stooges」,他都是靠這個團體在學英文的。

點圖欣賞《走佬俏公主2:及時嫁到》劇照▼

+ 5 + 4 + 3

美國知名娛樂網站Dorkly曾開玩笑地評論:「我想你們應該知道,但還是要提醒一下《The Princess Diaries》不是改編自Stan Lee的Marvel漫畫。」

3. 《阿森一族》(The Simpsons)

《阿森一族》的粉絲們最期待的,就是各大名人獻「聲」演出了。美國鄉村歌手尊尼卡殊(Johnny Cash)、演歌雙棲的Bette Midler、演員丹尼迪維圖(Danny Devito)和Luke Perry都曾替《阿森一族》配過音,Stan Lee也是其中之一。

《阿森一族》劇照

Stan Lee是如此受歡迎,讓他在《阿森一族》受邀客串了3次,分別是2002年第13季第18集〈I Am Furious Yellow〉、2014年第25季第10集〈Married to the Blob〉和2017年第28季第19集的〈The Caper Chase〉。在2002年那一集,Stan Lee給了漫畫《Danger Dude》一些啟發,告訴他:

找出你內心的聲音。 Stan Lee

大家可能很難把《阿森一族》跟「溫暖人心」做聯結,但這句話的確很暖心。

2.《囧男大爆炸》(The Big Bang Theory)

Stan Lee所客串的這部流行情境喜劇《囧男大爆炸》是個宅男主角:Sheldon Cooper和他室友們之間所發生的一連串有趣故事。這位傳奇人物客串這部影集的事情鮮為人知,但絕對值得挖出來再看一遍。他出現在2010年的第3季第16集〈The Excelsior Acquisition〉。

《囧男大爆炸》劇照

在這一集裡,Stan Lee幫宅男們在漫畫上簽名,還一起吃了雪條……除了Sheldon Cooper以外,他因為衝紅燈而需要去了趟法院。如果沒有搞笑又有趣的Sheldon Cooper,這些事情無法單獨成為一集影集的內容,而當粉絲們想起Stan Lee曾在《囧男大爆炸》裡客串過的時候,一定會非常開心。

點圖欣賞《囧男大爆炸》劇照▼

+ 4 + 3 + 2

1. 《大英雄聯盟》(Big Hero 6)

最後,Stan Lee在《大英雄聯盟》裡客串這件事,絕對要放在第1名。他替片中角色Fred的父親配音,這讓粉絲們很驚喜,因為他一直到電影的最後才登場。

如果你留意到牆上的肖像畫,你會發現Fred的爸爸正是Marvel漫畫大師:Stan Lee! 美國知名娛樂網站Cinema Blend

在片尾工作人員名單放映的過程中,也有一幕Fred和他爸爸(就是Stan Lee啦!)的畫面。

《大英雄聯盟》劇照

我們一定會非常想念Stan Lee。感謝您創造了如此驚人的Marvel宇宙,這些故事將會永存於我們的心中。

馬上重溫Stan Lee「快閃」客串MCU畫面▼

+ 28 + 27 + 26

