Marvel之父愛拍劇？盤點5部Stan Lee客串作品　呢套你一定睇過

隨着影響近代娛樂甚劇的超級英雄創作人Stan Lee逝世，代表着一個時代也隨之終結。享年95歲的他，做為許多知名Marvel漫畫角色的協作者，Marvel宇宙的粉絲們不僅絕對認識他，還非常喜愛他。

要詳述他對流行文化的影響是不可能的。他負責共同創作蜘蛛俠（Spider-Man）、夜魔俠（Daredevil）、黑豹（Blank Panther）、蟻俠（Ant-Man）、雷神（Thor）和變種特攻（X-Men）等等，而這僅是一小部分。他在2008年得到美國國家藝術勳章（National Medal of Arts）實在當之無愧。

《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照

普遍認為，Stan Lee是當代漫畫的建築師。 美國知名電視台WSBT

雖然我們還在哀悼，不過該是時候來頌讚一下Stan Lee的驚人創作了。我們知道他創造了Marvel，粉絲們看到他在MCU電影裡客串登場也都很開心，但其實他也在其他電影客串演出過。

「Marvel之父」Stan Lee。（VCG）

下面5部非Marvel電影宇宙MCU作品，Stan Lee所客串的這些角色，有些可能大家都不知道！

5.《Fresh Off the Boat》

Stan Lee的一個非Marvel客串鏡頭，出現在2017年的影集《Fresh Off the Boat》第3季第21集〈Pie vs. Cake〉。片中主角Eddie和Emery在創作一本漫畫書，所以Stan Lee便是最佳的客串演員。

《Fresh Off the Boat》劇照

編劇Daniel Carter在接受娛樂週刊「EW」訪問時說道：「一開始像是在開玩笑那樣『嘿，我們何不先安排Stan Lee出場呢？反正之後可以再改』，我從來沒想過這會成真，直到他站在我面前演出那一刻，天啊！根本就是美夢成真。」

4.《走佬俏公主2：及時嫁到》（The Princess Diaries 2: Royal Engagement）

很少人知道Stan Lee曾在這部片客串過，他會出現實在太讓人意外了。誰會猜到這位Marvel的傳奇人物會在安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演的浪漫愛情喜劇裡客串呢？這就是為什麼我們會列出《走佬俏公主2：及時嫁到》這一部電影了。所以他到底演誰？

《走佬俏公主2：及時嫁到》劇照

他飾演的角色參加了片中的婚禮，而且是一位不太會英文的人！但他很喜歡美國搞笑團體「The Three Stooges」，他都是靠這個團體在學英文的。

點圖欣賞《走佬俏公主2：及時嫁到》劇照▼

+ 5 + 4 + 3

美國知名娛樂網站Dorkly曾開玩笑地評論：「我想你們應該知道，但還是要提醒一下《The Princess Diaries》不是改編自Stan Lee的Marvel漫畫。」

3. 《阿森一族》（The Simpsons）

《阿森一族》的粉絲們最期待的，就是各大名人獻「聲」演出了。美國鄉村歌手尊尼卡殊（Johnny Cash）、演歌雙棲的Bette Midler、演員丹尼迪維圖（Danny Devito）和Luke Perry都曾替《阿森一族》配過音，Stan Lee也是其中之一。

《阿森一族》劇照

Stan Lee是如此受歡迎，讓他在《阿森一族》受邀客串了3次，分別是2002年第13季第18集〈I Am Furious Yellow〉、2014年第25季第10集〈Married to the Blob〉和2017年第28季第19集的〈The Caper Chase〉。在2002年那一集，Stan Lee給了漫畫《Danger Dude》一些啟發，告訴他：

找出你內心的聲音。 Stan Lee

大家可能很難把《阿森一族》跟「溫暖人心」做聯結，但這句話的確很暖心。

2.《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory）

Stan Lee所客串的這部流行情境喜劇《囧男大爆炸》是個宅男主角：Sheldon Cooper和他室友們之間所發生的一連串有趣故事。這位傳奇人物客串這部影集的事情鮮為人知，但絕對值得挖出來再看一遍。他出現在2010年的第3季第16集〈The Excelsior Acquisition〉。

《囧男大爆炸》劇照

在這一集裡，Stan Lee幫宅男們在漫畫上簽名，還一起吃了雪條……除了Sheldon Cooper以外，他因為衝紅燈而需要去了趟法院。如果沒有搞笑又有趣的Sheldon Cooper，這些事情無法單獨成為一集影集的內容，而當粉絲們想起Stan Lee曾在《囧男大爆炸》裡客串過的時候，一定會非常開心。

點圖欣賞《囧男大爆炸》劇照▼

+ 4 + 3 + 2

1. 《大英雄聯盟》（Big Hero 6）

最後，Stan Lee在《大英雄聯盟》裡客串這件事，絕對要放在第1名。他替片中角色Fred的父親配音，這讓粉絲們很驚喜，因為他一直到電影的最後才登場。

如果你留意到牆上的肖像畫，你會發現Fred的爸爸正是Marvel漫畫大師：Stan Lee！ 美國知名娛樂網站Cinema Blend

在片尾工作人員名單放映的過程中，也有一幕Fred和他爸爸（就是Stan Lee啦！）的畫面。

《大英雄聯盟》劇照

我們一定會非常想念Stan Lee。感謝您創造了如此驚人的Marvel宇宙，這些故事將會永存於我們的心中。

馬上重溫Stan Lee「快閃」客串MCU畫面▼

+ 28 + 27 + 26

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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