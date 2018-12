港姐冠軍陳凱琳(Grace)今年八月與老公鄭嘉穎在印尼峉里島拉埋天窗,很快便為大家送上喜訊,在感恩節時與老公先後在社交網站宣布有喜,49歲鄭嘉穎正式榮升人父。不過為尊重老公意願,為免寶寶小器,夫婦二人表示會擇日再公布性別。

陳凱琳為鄭嘉穎一索得男,難怪深得老公愛錫!(Instagram)

忍耐了好一段時間,Grace終於正式宣布「一索得男」,她在Instagram上載寫有「帥」字的BB衫,以及網球拍透露懷有「小嘉穎」,她留言說:「Excited to meet little baby Kevin! I wonder if he's going to love tennis as much as his daddy! (好開心向大家介紹小嘉穎,希望他將會像爸爸一樣熱愛網球!)」連剛加入Instagram不久的老公鄭嘉穎,亦有點讚圖文並留言:「衰仔!我等你!」

