【初戀還未來？】4位A0少女公開求偶　長腿高妹會否有絕對優勢？

ViuTV真人騷《初戀還未來？》將於下星期五（25/2）正式首播，讓觀眾貼身了解香港裏面A0（單身、從未拍拖）少女在愛情路上的心路歷程，不但找出她們未能「出Pool」的原因，亦找來40位男士參與拍攝，希望能夠讓他們的關係更進一步。

ViuTV真人騷《初戀還未來？》將於下星期五（25/2）正式首播。（節目畫面）

節目中，4位A0女生便要以候選者身分參與一場「擇偶實驗」，接受40位男士票選，當製作團隊問「哪種高度的女生最受歡迎」時，4位少女即舉牌表示自己的身高，讓男士們知道她們的身高分別是156cm、165cm、169cm和176cm。

4位A0女生以候選者身分參與一場「擇偶實驗」，更公開自己的身高。（節目畫面）

如果你有留意高登、連登等網上討論區，不難發現網友們都喜歡轉貼一些身材高䠷、擁有一雙大長腿的美麗女生，例如韓國女團成員又或者一些網紅、模特兒。不過，原來這些偏好並不反映現實，節目裏面的40位男士大部分都是選擇156cm的嬌小女生，而176cm的高妹面前只有寥寥3人排隊，簡直稱得上是門可羅雀。見到結果後，嘉賓之一的鄺俊宇便說：「男仔唔會揀一個高過自己，破壞自己自尊心。」而其中一位男士亦同意講法：「「我鍾意細粒啲女仔，細粒啲我覺得好似我有能力去照顧呢個女仔，同埋我覺得小鳥依人會好啲。」

不過，都有男士覺得小鳥依人不是絕對優勢：「唔好矮過一個頭，因為我覺得太矮好似Long-D咁，太辛苦，我驚我條頸痛。」不知道你們喜歡高妹還是嬌滴滴女孩？

原來香港男士普遍不喜歡長腿美女？（節目畫面）

各位喜歡小鳥依人的男士請點擊下圖觀看長腿女生，再看看自己會否「轉會」：

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