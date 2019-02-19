【皓鑭傳】男二嬴異人淪為人質的宿命？全因戰國時期這個制度……

最近在無綫熱播中的《皓鑭傳》，故事圍繞在戰國晚期的呂不韋、李皓鑭、嬴異人，而在嬴異人身上，觀眾更可以了解到戰國時代的質子制度，看完下文也許對理解劇情更有幫助！

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撰文：煲劇學歷史

《皓鑭傳》已在TVB播了兩個星期，不知大家有沒有追看呢？老實跟大家說，小編我只不過偶然坐在沙發上看一點而已。

《皓鑭傳》已在TVB播了兩個星期。（《皓鑭傳》劇照）

出乎我意料之外的是，二號男主嬴異人的出場時期也頗早呢（茅子俊真的很暖男！）。嬴異人其實是誰呢？他是秦王的兒子，更是大名鼎鼎秦始皇的父親。然而，異人怎麽會在趙國成了人質呢？是兩國之前打仗然後被擄去趙國了嗎？

原來在春秋戰國時期，各諸侯國為了展現互信友好，會派出皇室成員作爲人質質押至他國，據載多數派兒子作爲人質以表誠意，而這制度稱爲「質子制度」，情況非常像今日各國在別國設立大使館並派駐大使一樣。

戰國時期，各國為了展示友好，把自國兒子送到別國，稱之為「質子制度」。（《皓鑭傳》劇照）

有歷史學者指出，單以戰國僅二百五十四年間，諸侯交質之事保守計算已有二十四次。交出質子數量比較多的諸侯國，竟然都是些強國，一如秦、楚、燕、趙等。大家或許會有種錯覺，是只有弱國才需要派出質子來提防強國攻打自己。

讀過《六國論》的你，或許也聽過秦國當時實行「遠交近攻」策略，而六國也曾實行合縱之法，聯合起來對付秦國。也可以看得出，即便到了戰國後期，強國都需要與他國聯手。而這個過程，正正需要建立在互信之上，因此交換質子就比起弱小國家更爲頻繁了。

強國在交換質子上更頻繁。（《皓鑭傳》劇照）

質子的日子一點都不好過。有看《皓鑭傳》的話，也會知質子所背負的壓力有多大。一如在秦趙兩個交惡之時，即便贏異人居於趙國宮殿中，衣食不憂，但隨時有被陷害的危機。如剛過去一星期某集，遠嫁秦國的趙國皇后妹妹蜀侯婦就想取贏異人的頭顱，來換取秦國君主對她赦免了（因爲蜀侯君成了秦國的罪臣）。

在下半生未被改寫前，在異國的質子生活並不好過。（《皓鑭傳》劇照）

多年過去，在秦始皇贏政當上秦王後，也發生了一個和質子有關的故事。燕國派往秦國的太子丹因爲在秦國受到不友善對待，令太子丹懷恨在心，因此在他逃回燕國後，就密謀派刺客脅迫贏政退還侵略的土地，並保證不再繼續侵略燕國，若果拒絕就把他刺死。方法就是把匕首放在地圖上，趁贏政毫無防避打開地圖後，刺客就從地圖上取出匕首，殺死眼前這個燕國敵人。這個就是經典的故事《荊軻刺秦王》了。

《荊軻刺秦王》（網上圖片）

說起質子也令小編想起三年前煲的《羋月傳》。羋月為秦惠文王嬴駟了嬴稷（即後來的秦昭襄王），然而在嬴駟死後，便被迫與嬴稷一同前往燕國為質，衣食不足受盡苦楚。看到這裏小編就覺得有趣了。當年秦國質子在燕國受罪，而多年後燕國太子丹在秦國受罪。大家同為質子，並沒有受到禮待，怨怨相報，最後迫得太子丹發瘋，用最愚蠢的方法報仇呢。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《皓鑭傳》－戰國時代的人質事件」​】

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