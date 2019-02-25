23歲北見直美父女共浴惹劣評　兩年前剛力彩芽已成人辦

近日在不少網絡平台都瘋狂討論一宗名為「23歲日本女星與父兄共浴」的事情，更惹來幾乎一致的劣評，直斥與父兄共浴再放上節目的女團Speaches成員北見直美是匪夷所思！但其實公開與異性家人共浴的，北見直美並非第一人。2017年，當時25歲的日本女星剛力彩芽亦曾因為公開承認成年後與父共浴的事情而引來公眾劣評，雖然剛力彩芽並沒有像今次北見直美般將浴室內共浴的畫面公開，但最後已被炮轟其「品德」、並有「搏出位」之嫌。如今北見直美直接出賣父兄將共浴片段公開，迴響更大亦屬理所當然。

北見直美公開的片段截圖：

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日本有「浴育」習慣

其實日本人素來有家人共浴的習慣，某部分人更是極力推祟這種「浴育」的文化，不過數字上通常都會在女兒或兒子10歲（第二性徵開現出現或明顯的階段）後銳減，至16、7歲後仍與父母共浴的人已是極少數，只剩母女共浴較為「普遍」，至於「浴育」的意義，絕非如網民討論的「觀察成長」。根據資料顯示，偏向在共浴的時候與子女對的人，是僅次於共餐後。而「浴育」的真正目標，除了能夠向小孩灌輸早期性教育的，亦提供了一個直接溝通的渠道，增進感情，當然最理想的情況下，是撇開所有「色情」、「性慾」、「生理需要」而進行「浴育」。

「浴育」的數據：

人氣動畫《櫻桃小丸子》和《龍貓》中都曾出現父女共浴的畫面。（網上圖片）

男女共浴文化已逾2000多年歷史，和尚都Join？

跟據日本的混浴專家研究，在2000多年前的日本已有男女混浴的傳統，當時的日本遍地溫泉，在所謂的「羞恥之心」亦在原始人類心中未佔強烈意義之時，男女混浴屬非常普遍。甚至去到公元15xx年（16世紀），葡萄牙傳教士路易士佛洛伊斯到日本考察後，在他所寫的《日歐比較文化》中亦有記戴當地男女混浴，甚至連「和尚」都參與共浴！不過至到江戶時代中期（約18世紀），當時因為混浴的而產生了性病傳染和風氣敗壞，幕府曾頒發過「混浴禁止令」，自此公共澡堂便開始實行男女分浴，再加上西方人的到訪，將「外來的」兩性道德和廉恥觀念引到日本，在當時祟洋的文化下，日本上流人士為與外國人看齊，亦慢慢放下了「男女共浴」的傳統。

古代日本男女共浴的圖片。（網上圖片）

日本的道德價值

即使在現代的日本仍盛行「浴育」文化，但在小孩10歲以後仍然發生的數目的確少之有少，加上站在「道德」「倫理」的角度看，女兒成年後仍與父、兄共浴實在難以接受，到某些國家或地區甚至是觸犯法例。所以日本政府亦呼籲，若國民到外地旅遊時，請尊重當地的文化和法律。而今次「23歲日本女星與父共浴」一事被喻為「不能接受」，絕不稀奇。

北見直美：