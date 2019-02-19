粉絲要支持自己心愛的偶像，購買專輯、看演唱會，甚至參加官方簽售會等等用行動支持當然少不了，真正的粉絲必定會懂得尊重偶像，和偶像保持適當的距離。而一些過份不理智地追星的「私生飯」為了打破自己與偶像的距離，多次妨礙偶像私生活的話，這種所謂的「喜歡」究竟要如何定義呢？

有網民看不過眼把Duckie的瘋狂行為放上Twitter公審，引來不少韓國粉絲強烈指責。（@sasengoutplz）

跟蹤黃旼炫到日本 以勝利者姿態炫耀

香港有一位名叫「Duckie」的私生飯，因多次侵犯韓國男團NU' EST成員黃旼炫（亦是前Wanna One成員）私隱，以及其出位言行，早已在粉絲間頗有「名氣」。近日她又再度出擊，據其IG顯示，她跟蹤在日本獨自旅行的黃旼炫，並以勝利者姿態，在IG炫耀自己能與偶像近距離接觸，更聲稱即使自己被偶像討厭也沒所謂。有網民看不過眼，遂將其瘋狂行為放上Twitter公審，引來不少韓國粉絲強烈指責，該帖至今已被轉載逾5,000次，更被多間韓國及台灣的網媒廣泛報道，引起極大爭議。「Duckie」因此被火速起底，有不少韓國粉絲湧入她的私人IG留言指罵她自私，更有人直斥她是「瘋子」。

「Duckie」在IG Story表態指明知道偶像討厭自己，仍會繼續纏繞對方，更聲稱自己：「多謝你俾我知你有幾僧（憎）我，唔緊要，我有的是時間，我地（哋）慢慢玩」。（@sasengoutplz）

「Duckie」在日本貼身跟隨獨自旅行的偶像 在IG公開過程顯示優越感：

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開IG帳戶涉騙粉絲逾萬元 「Duckie」回應：冇呀！

事件在網上傳開後，「Duckie」的惡行越揭越多，包括涉嫌騙取不少粉絲金錢，並用這筆錢來追星！不少受害人紛紛表示自己曾經被「Duckie」呃過錢，原來她除了有時間貼身跟蹤偶像外，更能抽空經營一個聲稱能幫人在韓國代購唱片、化妝品、服裝，甚至夾錢訂酒店房（內地稱為「拼房」），以及售賣偶像航班資料等等服務的IG帳戶，不少買家於網上訴苦，自己向「Duckie」付款後，對方馬上「潛水」，消失得無影無蹤，即使想催她退款亦無從追討。據了解，她所騙取的涉事金額已經超過港幣1.7萬元！有受騙者在IG公開表示「Duckie」連同另一位名叫「HC_1118」的朋友齊齊呃錢，更有人已經報警備案。《香港01》記者就上述指控，成功聯絡「Duckie」回應，對方表示「拼房」事件早已解決，亦沒欺騙他人金錢，她亦稱其實不止她這樣追星：「講真，大把人都係咁追，只不過嗰個人係黃旼炫，啲人先會咁大反應！」《香港01》聯絡完「Duckie」後，她馬上在IG開火直斥「依家啲記者咁得閒」，又再次解釋自己沒有用其他人的錢追星：「代購我好多都成功代到，之前I'm Meme（化妝品名稱）全部到齊貨咁濟，得小（少）部份係約唔到交收時間咁解，其餘代唔到既（嘅）我都有陸續退返，冇退既（嘅）唔記得覆既（嘅）你咪黎（嚟）搵返我，我實退俾你嫁（㗎）！」「Duckie」雖然否認自己做過呃錢行為，不過她在IG指責《香港01》的同時，多名聲稱被騙的苦主已主動聯絡《香港01》指證她，並表示希望能透過傳媒力量為她們發聲。

《香港01》記者聯絡「Duckie」，希望對方能回應網上針對她個人的指控，事後她在個人IG直斥記者「太得閒」。（Duckie IG）

有受騙者向《香港01》指控「Duckie」涉嫌呃錢：

事件曝光後，「Duckie」周一晚（19/2）又透過IG Story開腔回應涉嫌呃錢一事：「其實呢，我就一直都陸續退緊（款）！」。（Duckie IG）

出售偶像航班資料 或已觸犯《個人資料（私隱）條例》

梁永鏗律師提醒，若上述事件屬實，「Duckie」或已經觸犯多條香港法例。比如，她在網上披露偶像的航班資料作商業用途，可能已涉嫌觸犯《個人資料（私隱）條例》條例要負上刑事責任，最高刑罰可被罰款100萬元及監禁5年。他表示披露個人資料與售賣資料者要面對的刑罰並不一樣：「購買者可能會違反《個人資料（私隱）條例》，未去到刑事嗰部份，只會涉及民事部分，可能會被人攞禁制令禁制佢使用或者發放畀其他人。」

「Duckie」被指在網上收取對方金錢後「潛水」，梁律師指：「如果純粹係應承咗做某啲嘢又冇做到，咪係『毀約』囉！如果少過5萬元嘅，可以去小額錢債審裁處追討。但如果佢根本上冇能力，又或者唔會去做，咁嘅時候就變咗係『訛騙』，當然可以報警啦！」

「Duckie」經常被發現在不同地方近距離追隨韓星。（@sasengoutplz）

付款後賣家沒履行責任？ 有證據即可追討

有受騙者擔心如果金額較少，而又只有1、2名願意指控對方的情況下，報警也未必會受理。梁律師表示：「總之有證據畀咗錢而佢冇履行佢應承做到嘅嘢，就可以追討。」有被騙者表示，由於很多被騙的人年紀較小，所以都不敢出聲只能啞忍，只能在今次事件受到廣泛關注後，才鼓起勇氣將「Duckie」的行騙事件公諸於世。

除了香港法例外，「Duckie」亦有可能觸犯韓國法例。根據《大韓民國憲法》第17條宣稱「公民的私隱不容侵犯」，私隱被侵犯的人，可以根據侵權法提起訴訟，並可以就「感情的傷害」最多補償性的損害賠償。而「Duckie」多次跟蹤兼入侵偶像的私生活令偶像造成滋擾，私隱被侵犯的人（即黃旼炫）可以根據侵權法提起訴訟，不過梁律師稱要按照事發所在國家的法律條例才可以追討，而且只有黃旼炫，即事件中的當事人才有這個權利去追討，旁人是不可能對「Duckie」作出任何控訴的。

Duckie在IG直言自己與其他粉絲不一樣，把偶像當作男人看待。（Duckie IG）

扭曲的追星心態 愛到過界苦了偶像

喜歡一個偶像雖然無分對錯，但作為私生飯除了跟隨偶像乘坐同一航班到不同國家演出，及拍攝偶像在機場禁區的片段外，更特意訂偶像住的酒店拍下他在酒店內的照片。而今次事件的主角「Duckie」更變本加厲，甚至視「被討厭」為一件好事，認為自己即使被偶像討厭，也希望自己能被偶像認得，總比不認識自己好！她更在IG直言自己把偶像當作男人看待：「對不起，但我真的好喜歡你，不是偶像的那種喜歡，而是把你當男人看待了...」如果真的喜歡一個人，又豈會做出各種令人討厭的行為，打擾對方的日常生活呢？這樣扭曲的追星心態，除了是苦了偶像，亦同樣令人覺得可悲。

有受騙粉絲在IG組成一個組織，揭發被「Duckie」呃錢的細節（人數眾多，不能盡錄）：

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