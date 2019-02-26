BTS防彈少年團舉辦「ARMYPEDIA」　香港粉絲街頭搵code解鎖拼圖

BTS防彈少年團又被稱為「世界彈」， 25日推出全球性活動「ARMYPEDIA」，與世界各地的A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）互動。一共有2080塊拼圖分怖在首爾、香港、東京、洛杉磯、紐約、倫敦和巴黎，讓粉絲逐一尋回與BTS防彈少年團的回憶。

「ARMYPEDIA」由「A.R.M.Y」和百科全書英文「pedia」組成，寓意2080塊拼圖中，收藏了BTS防彈少年團由2013年6月13日起，到今年2月21日，一共2080天的回憶。每塊「ARMYPEDIA」拼圖都有各自的編號和二維碼，只要任何一位A.R.M.Y掃上二維碼再回答當天相關的簡單問題，拼圖就會自動解鎖。解鎖後世界各地的粉絲能夠留言，分享自己與組合的回憶。

BTS防彈少年團推出「ARMYPEDIA」，拼圖遍佈每個地方，就連官方YouTube影片也換上不同的二維碼。（網上圖片）

部分「ARMYPEDIA」拼圖：

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消息一出後，世界各地的A.R.M.Y便四出合力找尋「ARMYPEDIA」。除了網上由BitHit娛樂在各平台公布的拼圖外，首爾、香港和東京等地，都會陸續出現實體版的「ARMYPEDIA」。暫時已公開的地點包括倫敦皮卡迪利圓環廣場的廣告牆等，就連韓國街頭上，售賣酸奶的流動小販亦是「集郵」目標之一。有活動開始僅一天，已有幾百塊拼圖成功被找出，相信集合A.R.M.Y的力量，4星期內必定讓「ARMYPEDIA」順利解鎖。

倫敦皮卡迪利圓環廣場外的大型廣告牆也加入活動，未知香港的「集郵」地在哪裡呢？