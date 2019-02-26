【開心速遞．專訪】「英進」招浩明棄iBank入無綫：唔穩定唔緊要

要做一個演員，從來不是一件易事。要做一個「入屋」的演員，更難。能在無綫八時的處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》佔一席位，好像已經開了一個不錯的頭。新演員中，紅了一對金城安朱凌凌。同樣地在《愛‧回家之開心速遞》飾演網店「尋寶圖」職員「英進」的招浩明，你未必聽過他的名字，但你大概也曾在八點扭開電視機時，看到過他的面孔。

招浩明在《愛．回家之開心速遞》中飾演英進一角。（招浩明IG圖片）

劇中的英進是一個的正能量又樂於助人的人，原來現實中的浩明給人的感覺也是充滿正能量。曾就讀香港名校喇沙書院，家住九龍塘，算是出身於小康之家，中二後移居美國，畢業於加州州立大學商業及財務管理學系，在不同的銀行工作過，也做過空中少爺，但最後還是選擇了演藝圈這個五光十色的行業。如果繼續在金融界發展，在外人看來應該會有四平八穩的一生，為什麼要揀選一條隨時會朝不保夕的行業？他說︰「自己有一個理念，金錢上（從商）初頭會比較穩定，但如果揀一份自己唔係十分之喜愛嘅工作，有大部分時間都做啲自己未必咁喜愛嘅嘢，除左出糧嗰日比較穩定，但如果相反，大部分時間做自己喜愛嘅嘢，金錢上無咁穩定唔緊要，因為發展自己有熱誠嘅地方，成功機會一定會比較大。」看似「離地」，但其實一切有時就是如此簡單，不必想太複雜，難道不是更好嗎？

招浩明閒時也會練詠春。（黃國立攝）

但現實諷刺，追求看似越簡單越純粹的東西，往往越艱難，過程中，浩明碰過很多次釘，不斷自薦，「初頭想報《香港先生》，但嗰年無舉辦，跟住到《超級巨聲》，但喺美國讀緊書，返唔切嚟報，諗住再練吓。」到其後的《超級巨聲2》﹑《魔法擂台》，所有機會都擦身而過，甚至隻身從美國回到香港發展。直到無綫第26期訓練班，準備充足，信心十足，卻又因太緊張而失敗而回，跌跌碰碰，為什麼一定要非TVB不可？浩明坦言︰「因為無第二個平台，（最大嘅平台？）係啊。你知TVB人工可能唔係咁高，我覺得就算香港做model十年都未必入到行，起碼入到TVB，初頭做啲路人甲乙嘅角色，都observe到其他人，都係學到嘢，都有個存在感喺度，如果唔係咁你根本無平台去表現自己。」

招浩明外表陽光，有「招牌笑容」。（黃國立攝）

原來浩明的媽媽甘潤雯也曾於1984年參選港姐，並入圍30強，該屆的冠軍是高麗虹，但浩明就坦言媽媽也是玩票性質，而感覺上他就認真得多。在工作上也是一個進取的態度，主動爭取拍攝《街頭魔法王》﹑自薦當《乘勝狙撃》裡面的魔術替手。魔術—為浩明帶來了不少機會，原來他也自幼學習魔術，他希望為人帶來歡樂，在等「埋位」時和其他演員玩玩魔術，所以他隨身攜帶著一副啤牌，好像在等一個機會，為大家表演。

招浩明表示自小學開始，會邊看電視，邊把聲音調校至靜音，然後自己在旁學著演戲。（黃國立攝）

問到怎樣看他的將來？始終，在演藝圈，31歲始終也不算是年輕，當然，要數大器晚成的演員也有不少，黎耀祥也是出道了二十多年才首次獲頒視帝的殊榮，跟別人比，從來也沒有可比點。浩明直言沒有定什麼限期給自己，「隨緣，唔想set太多time frame，唔係唔畀自己壓力，只係覺得做好自己，『the rest will follow』。」現在他剛剛考了健身教練牌，可以副業教人健身，又可以間中表演魔術幫補。得到家人的支持，工作上得到快樂，將來，其實就只是由現在一步一步的走出來吧。