「細龍太」陳偉琪撇低細龍生拜年　男伴竟然是MIRROR主將？

娛樂圈中有不少藝人都有親戚關係，最廣為人知的相信是張敬軒跟張繼聰的親屬關係，張繼聰是張敬軒的表舅父，而謝安琪就是軒仔的表舅母了。不過，原來除了一些為人熟知的，還有一些鮮為人知……

Vicky同Frankie一齊玩IG story！（陳偉琪IG story）

說的就是新晉男團MIRROR的成員陳瑞輝（Frankie）和《愛 · 回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪（Vicky）！

大年初一，Frankie跟Vicky各自在他們的IG上傳了與對方合照Story。Frankie上傳的story是他手擁一隻金豬玩偶，然後Vicky在旁二人狀似興奮跳起。而Vicky上傳的story先是自拍，後來把鏡頭一移，拍了在背後投入唱K的Frankie。後來Vicky又上傳Frankie獨照配上「We be loving our pigs in the Chan family」一句，透露了他們同是陳氏家族，一同出席家庭拜年聚會。

佢哋仲一齊拜年！（陳瑞輝IG story）

不少粉絲看到後都感到疑惑，原來二人有關係？其後Frankie再上傳story解畫，打上一句「好多人問，係呀佢係我靚靚妹呀，大家都要支持埋佢」。原來Vicky是Frankie妹妹？《香港01》記者其後致電Vicky查詢，她坦言Frankie是她的堂兄，而大家都會在拜年等親戚聚會見面，她說︰「係咪好奇怪啊？我都有好多朋友見到同我講，嘩，乜原來你地係親戚嚟㗎！」她又說她跟Frankie小時候都會一起玩耍，現在每年都會見面。

原來Vicky係Frankie嘅靚靚妹？（陳瑞輝IG story）

其實Frankie早前也於《叱吒》頒獎禮中﹐被Supper Moment的主音Sunny領取《我最喜愛的組合》獎項講得獎感言時﹐於台上大爆原來他倆是中學同學﹐更對Frankie送上祝福和鼓勵。

點擊下圖睇下呢對靚仔靚女堂兄妹似唔似樣：