演《東宮》同志太子爆紅！　王傳一偶像為羅嘉良：最愛《創世紀》

王傳一主演大陸劇《東宮》2月中於網路播出，目前累積點擊已達5.8億，空降2019網路播放率冠軍，呼聲超越同期播出的古裝劇，近日劇情更進入高潮，王傳一飾演的太子李承鄴為了護住世子李釅（樊霖鋒飾演），意圖謀反奪取皇位，卻遭皇帝、五皇子聯手反制，落入大牢；面對兄弟慘死、在獄中和皇帝父親的對話，他張力十足的演技，讓劇迷深深着迷，紛紛留言表示拜託別讓太子死去。

扮演太子李承鄴的王傳一演技大爆發。（《東宮》劇照）

《東宮》改編自大陸作家匪我思存原著，王傳一飾演太子在拍攝起兵謀反戲時，用盡力氣大聲嘶吼，但因場地太大、太有情緒，導致拍完聲帶嚴重受損失聲，連他自己也嚇一跳，工作人員們都非常佩服他如此敬業，為此導演特地將他隔天戲份延後兩天，等待他的聲音復原，助理立刻去超市買枇杷膏﹑喉糖等恢復聲音補品，公司更嚴格要求他禁聲休息2天。

在原著中，王傳一飾演的二皇子李承鄴帶有同性傾向，在劇中雖未特別着墨，但他以層次分明豐富的情感，演出與世子之間不言明的情愫，一句「傻瓜」台詞，還造成劇迷暴動，當起兵造反戲時，世子為他而死，網友呼喊：「二皇嫂不要死啊」、「追劇追到現在，這對純愛最可以」，受不了「夜宴CP（鄴釅）」離開。

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戲裡王傳一和飾演皇帝的羅嘉良「帝王父子」獄中對手戲，令他印象深刻：「以前很喜歡看香港電視劇，在電視螢幕中看過羅嘉良大哥，我最喜歡他的《創世紀》，這次能與他合作真的非常開心真的太好運了，私底下的他超級隨和，講一口廣東國語還是有一份親切感。因為是前輩對他我非常尊敬，等戲過程中我也會請教他，會一起討論劇本跟每一場父子間的情緒要如何堆疊，他是非常專業的演員。」

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