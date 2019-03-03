【福爾摩師奶】「兒歌天后」陳松伶想重返兒童節目：我團火仲喺度

陳松伶、黃智賢和陳煒主演的TVB劇集《福爾摩師奶》播放一星期以來反應不錯，但相比劇情，插曲《有我便有你》反而更受到觀眾的關注，皆因是女主角陳松伶事隔14年再度為TVB劇集演唱插曲，不少觀眾大讚松松姐姐歌喉果然是一如既往的好，更有網民直言比由吳若希唱的主題曲好聽得多。

陳松伶、黃智賢、余德丞、徐榮等一眾演員今日（3日）出席劇集《福爾摩師奶》宣傳活動。（梁碧玲攝）

陳松伶出席宣傳活動後接受《香港01》訪問時，指自己非常感謝監製方駿釗安排她演唱插曲，對於歌曲得到觀眾喜愛亦感到很開心。被問到覺不覺得自己的歌曲更應該做主題曲，她笑言：「係就更加好喇！但係冇乜所謂喇，主題曲都非常之好聽！」

松松姐姐大讚吳若希演唱的主題曲好聽，亦很貼合劇集主題。（梁碧玲攝）

有「兒歌天后」之稱的松松姐姐有不少經典兒歌作品，例如《烏卒卒》、《求知奇遇記》，《夏季Sha La La》，更是《兒歌金曲頒獎禮》的常客。不過，現時因兒童節目式微而鮮有新的本地的兒歌推出，她直言對小朋友來說是非常可惜的事情：「我哋嗰時嘅兒歌真係好正能量，而目舊時小朋友有好多選擇，但而家返到屋企就只係對住部手機，網上面又有好多教壞人嘅卡通片！」她表示應該重視兒童節目，亦很願意做主持人或再次演唱兒歌：「我團火苗仲喺度，被人撥一撥我又好開心！」

松松姐姐為兒童節目光景不再大感可惜。（梁碧玲攝）