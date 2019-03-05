無綫「御用保安王」陳勉良開畫展　原來不少劇集道具畫都出自他手

陳勉良今日（5日）舉辦個人畫展，雖身為無綫的資深綠葉，但原來他17歲開始學畫畫，在藝術上有深厚的造詣。他坦言近來少了拍劇，不過就未有打算退休，他說：「因為做藝術唔一定要講退唔退休，總之有能力嘅，都會繼續拍劇。」

陳勉良今日（5日）開了個人從藝的回顧展。（梁碧玲攝）

《金裝四大才子》中的道具畫就是出自陳勉良之手。（《金裝四大才子》宣傳海報）

畫工被監製賞識 開始幫劇集畫道具畫

陳勉良擅長畫水墨畫中的山水景色，原來也會偶爾幫公司畫一些道具畫，他解釋：「或者有時啲廠期嘅時間，要拍得夜啲先到畫畫嘅部分，咁緊係拍咗啲重要嘅戲先啦，因為人哋美術部呢，朝早8點開工，你（凌晨）兩、三點叫佢開工，好慘㗎嘛。啲監製就體諒到，就覺得：『橫掂你係畫畫，你都捱慣夜㗎啦，倒不如就幫手寫幾筆』（咁你要畫到好夜？）叫做可以咁講啦。」現在間中也要幫手畫一下，鄺業生是第一個找他畫道具畫的監製。

陳勉良也直言畫道具畫也是有糧出的，就當騷錢計。（梁碧玲攝）

演活無數小人物角色

陳勉良常演繹一些草根角色，也被稱為無綫「御用保安」，被問到他為什麼會喜歡做這種角色，他說：「喺我角度嚟講呢，我覺得做戲無乜所謂，咁監製同導演都審核過呢個角色啱唔啱你呢個人物做。」無論輕或重，他也演活過無數個角色，他也認同演戲跟畫畫相似，「有少少相似，大家都係藝術」，相信兩者需要的也是觀察力，才可以有這麼多好的作品誕生。

陳勉良謙稱自己沒有收明星徒弟，只是大家同事一同切磋，米雪、吳麗珠和李香琴都有跟他一起畫過畫。（梁碧玲攝）

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