陳曉華感恩輿論壓力令自己EQ提升不少　參選港姐時曾以淚洗面

陳曉華（Hera）昨天（5日）出席護膚品牌活動，自成為香港小姐及中華小姐冠軍後，Hera的心情至今還沒能平復，「其實仲好緊張，不過呢幾日瞓得充足咗，依家開始頭腦清醒，好榮幸可以做雙料冠軍，希望之後加把勁繼續努力。」

陳曉華（Hera）憶起當初參選香港小姐時候面對輿論壓力時也忍不住哭出來。（陳順禎攝）

昨天（4日）也在社交網站發表千字文表達對成為冠軍及當天晚上表現是有失誤的感受，「我都明自己有失手表現，不過我都好enjoy舞台，我幾滿意自己臨危不亂嘅表現。」不過Hera笑言最大得著是Eq方面的提升：「自從參加選美後都遇到好多輿論壓力，但係呢啲過程中令到我成長。」

Hera表示現在不太理會輿論壓力，做好自己就行了。（葉志明攝）

近日有報導指Hera遭到中華小姐其她的佳麗排斥，Hera則用行動證明其實大家之間關係十分好，在昨天（4日）Hera以香港主場身份帶同多名中華小姐品嚐香港味食，「我特登搵咗一間可以食雞煲、打邊爐同刺身嘅餐廳，一次過滿足佢哋願望，不過得十個人，因為有啲離開咗香港，有啲要陪屋企人，十個女仔都傾得好嘈同好開心。」