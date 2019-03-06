【福爾摩師奶】多倫多大學經濟學畢業　吳珮如無悔入行：路自己揀

TVB新劇《福爾摩師奶》播出不久，除了掀起全城推理潮外，劇中不少演員亦成了討論焦點。其中，在劇中與爸爸一同賣藝並在天井屋「香廬」中租住的沙煲妹就是由吳珮如（June）所飾演。

June 在加拿大第一學府多倫多大學經濟學畢業後，就回流香港入讀第27期藝員訓練班並成為TVB基本藝人合約女藝員。除了主力拍劇外，她亦被安排成為六合彩主持。June接受《香港01》訪問時就透露做演員是她細到大的夢想：「可以做到演員其實真係非常幸運，我好感恩。記得六歲嘅時候，媽咪問我做咩沖涼沖咁耐都未沖完？其實我係匿埋喺洗手間入面拎住個玩具茶壺扮飲毒酒，然後扮噴血身亡，對白係，你...做咩...要咁對我...」

6歲就扮啲咁重口味嘅角色，會唔會嚇親媽咪？（IG圖片）

June在劇中扮演的沙煲妹相當cool！(電視截圖)

有時都好惡死下！(電視截圖)

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為了演戲，June更放棄自己名牌大學入場卷，沒有從事與經濟相關的工作。多年來，一直留在TVB飾演小配角：「我完成大學係因為想滿足屋企人嘅意願，我自己都覺得完成咗呢件事有滿足感呀。其實每一行做得好都可以有好嘅前景，人嘅內涵同本質應該比沙紙緊要。而我隨時準備好做更多角色，醜嘅、搞笑嘅、慘嘅或者演律師同醫生，我都好樂意。（係咪因為屋企冇負擔，自己先可以追夢？）普通屋企。我好幸運唔需要供養屋企人，而且佢地都係想我過得快樂。而且條路係自己揀架嘛，就算甜酸苦辣都係經歷同應該感恩。」

TVB真係臥虎藏龍！（IG圖片）

June更透露做演員曾經有氣餒、有失望、有無奈、有傷心，但就從未諗過放棄：「我相信我哋要做好每一件事，努力迎接每一個挑戰。至於可以喺呢條路上面行到幾遠，應該就唔係我哋所能夠控制，要提醒自己，勿忘初心，做好自己！（會唔會學啲前輩搞吓生意？）好似最近我同朋友都有傾過，當你要同時做人妻、人母同生意人，你就只能夠做到30%good wife，30%good mom and 40% good business woman.每人每日都係得24小時，係好公平。當你選擇要同時做多個角色，你就唯有取捨，我返黎香港係一心要做演員，所以要用盡全力去做。」

June一樣享受主持工作！(IG圖片)

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講到新劇角色，June就透露這是她入行以來最多戲份的角色：「呢套劇台前幕後都付出左好多努力，我只係一個小演員希望盡自己最大嘅努力。我本身唔識功夫，所以真係好多謝監製咁信任我！導演嘅鏡頭同埋武術指導悉心教導都幫咗我好多，令到出嚟嘅效果更加好睇！我記得我收到《福爾摩師奶》劇本嘅時候，其中一樣最開心嘅野就係見到我係有老豆同埋香廬有一間房係我屋企，個角色有背景我就可以諗多少少點樣去演，令個角色出嚟更加立體！」.

June真係充滿正能量！（IG圖片）