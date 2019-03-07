【福爾摩師奶】56歲林韋辰三十年如一日　全靠獨門慳家凍齡秘方

曾是「亞視一哥」的林韋辰自2017年再次回歸TVB後，陸續參與不少劇集演出，雖大多都是演配角為主，但憑他精湛的演技，都能讓觀眾留下深刻印象。在新劇《福爾摩師奶》中，林韋辰飾演團防局局紳喬百川（喬局紳），雖然角色一如他以往的形象一樣戴著眼鏡看似文質彬彬，但實則城府頗深，耐人尋味，也讓他成為目前網民推測最有可能是「開膛手」嫌疑人！

對於網民的推測，林韋辰接受《香港01》訪問時笑言：「雖然喬局紳好似同以往嘅角色一樣文質彬彬，但內心戲有啲唔同演繹。其實呢部戲每一個角色都好似有啲疑點喺度，令唔同嘅人會猜測唔同嘅人係開膛手，所以冇咩可以澄清，希望大家一路追看落去，究竟邊個先係真正嘅開膛手！」至於近年自己大多演奸角為主，他就感激TVB給予機會：「公司會俾多啲唔同嘅角色我嘗試吓，其實真係好啱我哋呢啲鍾意做戲嘅人去嘗試，好開心。」從演多年，林韋辰仍希望挑戰多更難度角色：「我好願意挑戰，希望造型同外型分別大啲嘅角色。」

真係細細個睇係咁嘅樣，依家睇都係呢個樣！（劇照）

男人一樣唔可以懶！（陳順禎攝）

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除了演技備受讚賞，現年56歲的林韋辰至今入行34年，身材樣貌三十年如一日，更有網民形容「細細個睇佢已經係呢個樣」，仿如吃了防腐劑一樣，對此，林韋辰除了表示感謝，更大方分享自己的獨門保護秘訣：「飲食上我會食得比較清淡，冇食肉類，多數食蔬菜類，曾經有5年我都係素食者，但後來做好多劇烈運動所以都有食返啲海產類嘅食物，油炸嘅嘢就少食啲。」

曾是搖搖大王！（梁碧玲攝）

睇嚟食清啲真係好緊要！（陳順禎攝）

除了飲食上要注意，對於自己的皮膚林韋辰都不會鬆懈，他稱：「我以前唔係好識，但有啲資深皮膚護理嘅朋友就教咗我好多皮膚護理的小技巧，譬如我哋化妝一定要好好清潔皮膚，化妝時用嘅粉撲唔好同人共用呀，洗面時嘅布最好係即棄，洗完一兩次就唔用，咁就可以防止細菌滋生令皮膚過敏，保濕嘅工夫就一定要做。反而整容打針我個人就接受唔到，我覺得係自然老，你可以延緩佢，唔會話60、70歲都係20、30歲嗰個樣，始終打針嗰啲唔係咁自然嘅嘢，做表情嘅可能會睇得出。」佢更稱：「有一招我好鍾意用，就係夏天我好鍾意用一盆好冰好冰嘅水，成塊面浸落去，令毛孔自然收縮，就唔洗啲化學收縮水！」

真係好講究！(微博照片)

除了繼續發展演藝事業，林韋辰就透露正在考慮做生意：「希望有機會做保健美容院，其實一路都有同呢方面有關人士接觸開，所以如果有機會都希望可以參與呢方面嘅發展。」