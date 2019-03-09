【倚天屠龍記】林雨申成最靚仔楊逍　與胡歌並列四大小生捧極唔紅

每逢有金庸小說改編而成的電視劇，必定會成為網絡熱話，最新版本的《倚天屠龍記》一開始，隨即成為內地搜尋網多「電視劇」熱搜排行榜榜首，比內地熱播劇《皓鑭傳》、《獨孤皇后》以及《小女花不棄》等劇集更備受關注！但除了有金庸小說的光環之外，《倚》劇也憑高顏值演員取勝，包括有飾演張無忌的曾舜晞、飾演趙敏的陳鈺琪、飾演周芷若的祝緒丹、以及飾演滅絕師太的周海媚等等。但新版本的《倚》劇，描述張無忌童年的劇情長達12集之久，在張無忌的童年，最搶鏡的不止是飾演殷素素的陳欣予，還有以風流倜儻見稱，由林雨申飾演的楊逍！

觀眾讚林雨申飾演的楊逍比主角更亮眼。（網上圖片）

史上最靚仔楊逍 林雨申最能演出原著味道

根據金庸小說所描述的楊逍，他是一位外表英俊瀟灑、又聰明絕頂的武林高手，與峨嵋弟子紀曉芙有過一段情。因此，在過往的同名劇集中，飾演楊逍的演員顏值都不低，例如1994年版本的孫興、2003年版本的張鐵林、2001版本的張兆輝等等。單論顏值，每代楊逍都各有特色，但由林雨申所飾演的「楊逍」，卻被觀眾稱為最能夠演出原著味道的一個，尤其他那憂鬱的眼神、以及他嘴角上揚的笑容，看上去，像是林峯加王傑的混合體！

有著林峯的俊俏，王傑的瀟灑。（網上圖片）

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出道18年 演藝世家但捧極都唔紅

林雨申現年38歲，早在2000年已經在內地出道，母親是內地著名的製片人李小婉、還有一位名導演李少紅作為乾媽（李少紅曾經成立娛樂公司簽下過周迅、陳坤等著名演員）。林雨申曾與胡歌、張峻宇以及朱雨辰齊名並稱「四大小生」，2006年，林雨申更憑電影《馮齊的懺悔》獲第34屆國際艾美獎（International Emmy Award，用於表揚非美國首播的優秀節目）－最佳男主角提名。雖然林雨申一直以來不乏作品推出，但論人氣和名氣，始終擠不上一、二線演員之列，故香港人對這個名字更加陌生。不過他在今次《倚》劇中鋒芒畢露，比一班主角更加搶鏡，有望重拾人氣攀到更高的地位！

林峯＝39歲；林雨申=38歲：