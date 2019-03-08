【倚天屠龍記】翻拍8次都未厭！一文睇清歷任包圍張無忌的美女

又一版翻拍的《倚天屠龍記》開播了，這個版本在開播前備受矚目，因為它的導演是拍過2017版《射雕英雄傳》的蔣家駿。這一版《射雕英雄傳》大膽啟用新人演員，劇情遵循原著，其中黃蓉（李一桐飾）等幾個角色頗有可圈可點之處，給觀眾留下了深刻的印象，所以這次翻拍《倚天屠龍記》被觀眾寄予厚望也是情理之中。不過從開播以來的口碑看，新版並沒有達到預期水準。

2019年曾舜晞、陳鈺琪、祝緒丹版《倚天屠龍記》因導演的關係被觀眾寄予厚望。不過從開播以來的口碑看，並沒有達到預期水準（《倚天屠龍記》2019官方宣傳照）

在金庸的作品中，《倚天屠龍記》屬於「射雕三部曲」的收尾之作，以元末為背景，倚天劍和屠龍刀為線索，描繪了明教、六大門派和大元朝廷之間的恩怨糾葛。最後一次翻拍為電視劇還是2009年，主演是鄧超、安以軒和劉競。

歷代《倚天屠龍記》電視劇翻拍一覽表

鄭少秋、梁朝偉、蘇有朋都做過張無忌！按圖看歷代《倚天屠龍記》陣容▼

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自從1961年金庸開始創作《倚天屠龍記》以來，有勇氣把這部作品拍成電視劇的人不在少數。在劇中，無數江湖高手們為屠龍刀爭得你死我活；在劇外，眾多導演為拍出最精彩的版本挖空心思，在40多年中譜寫了一部《倚天屠龍記》的進化史。

初試啼聲，《倚天屠龍記》的港台翻拍熱

《倚天屠龍記》在1962年完成出版，而它被拍成電視劇跟觀眾見面則是在16年後，第一個身先士卒的是香港的TVB。作為首部電視劇版本，TVB選擇了鄭少秋飾演張無忌，汪明荃飾演趙敏，趙雅芝飾演周芷若。不過這裡的趙敏在劇中的名字是趙明，是《倚天屠龍記》在報紙上連載時的名字，等到了1977年，金庸完成了《倚天屠龍記》的修訂，趙明才正式變成了趙敏。

作為首部電視劇版本，TVB選擇了鄭少秋飾演張無忌，汪明荃飾演趙敏，趙雅芝飾演周芷若（網上圖片）

TVB版的《倚天屠龍記》大獲成功之後，台灣也開始翻拍金庸劇。1984年台灣版的《倚天屠龍記》由劉德凱出演張無忌，劉玉璞出演趙敏，喻可欣出演周芷若。看過這版的觀眾較少，以至於在豆瓣上連評分都沒有。為了對台灣方面展開攻勢，TVB在1986年又一次對《倚天屠龍記》進行了翻拍，今天來看這個版本可謂眾星雲集。梁朝偉飾演張無忌，黎美嫻飾演趙敏，鄧萃雯飾演周芷若，不光是主角耀眼，配角也分量十足：邵美琪出演的小昭、任達華出演的張翠山、鄭裕玲出演的殷素素…

而1994年版本的《倚天屠龍記》，張無忌由馬景濤飾演，趙敏由葉童飾演，周芷若由周海媚飾演。雖然這個版本在很多方面被屢屢詬病，但是周海媚飾演的周芷若，則是很多觀眾心目中的最佳版本。2001年版的《倚天屠龍記》則是目前為止港台地區最近一次翻拍。這版由吳啟華出演張無忌，黎姿出演趙敏，佘詩曼出演周芷若，這版同樣存在爭議，但是黎姿飾演的趙敏，演出了原著的「貴氣」，成為了很多觀眾心中電視劇裡最佳版本的趙敏。

總括而言，港台翻拍的幾版《倚天屠龍記》在對原著的精神把握和氣韻方面拿捏到位，但是由於拍攝場地限制和年代原因，今天再看多少有些粗糙了，這些缺點，最後還是由內地翻拍的版本彌補。

轉戰內地後的《倚天屠龍記》

2003年內地版《倚天屠龍記》是內地大多數觀眾最熟悉的版本。在選角上，無論是賈靜雯飾演的趙敏，還是高圓圓飾演的周芷若，都沒有太大爭議，而蘇有朋飾演的張無忌更是把原著中主角的優柔寡斷刻畫得入木三分。加上內地取景優勢和服裝、化妝、道具等方面夠精緻，也讓這版《倚天屠龍記》成為內地翻拍最好的一版。

2009年，由鄧超飾演張無忌、安以軒飾演趙敏、劉競飾演周芷若的《倚天屠龍記》恐怕是迄今為止爭議最大的一版，劇中雖然也有劉詩詩飾演的黃衫女等亮點，但是03版珠玉在前，加上劇情在改編上存在諸多問題，所以導致口碑不佳。今年的這版《倚天屠龍記》，目前的豆瓣評分是4.9。雖然有大量實景拍攝、94版周芷若的扮演者周海媚化身滅絕師太助陣、97版《天龍八部》虛竹的扮演者樊少皇出演成昆等亮點，但是後續口碑走向如何，還是存在變數的。

由鄧超飾演張無忌、安以軒飾演趙敏的09版《倚天》是迄今為止爭議最大的一版（《倚天屠龍記》2009劇照）

除了這些基於金庸小說的改編之外，《倚天屠龍記》還有許許多多的衍生劇，像TVB的《金毛獅王》、《武當張三豐》等等，這些衍生劇的出現極大的填補了原著中的空白，當然這些情節都屬於原創故事，類似《九陰九陽》、《大俠風清揚》之類的同人小說，不過這些「杜撰金庸劇」的存在，也從側面反映了武俠劇的火熱程度，對於熱愛的金庸劇的觀眾來說，也算一碟不錯的開胃菜。

美女雲集！張敏、邱淑貞、黎姿…個個都贏而家嘅卡士九條街！按圖看王晶電影版《倚天屠龍記之魔教教主》精彩劇照▼

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《倚天屠龍記》的電視劇翻拍如火如荼，根據《倚天屠龍記》改編的電影也不遑多讓，但是限於篇幅少有佳作。其中最有影響力的電影當屬王晶翻拍的《倚天屠龍記之魔教教主》，這部集結了李連杰、洪金寶、邱淑貞、張敏、黎姿的電影，和原著相比改動巨大，但是整體流暢，張敏版趙敏的英姿颯爽、邱淑貞版小昭的俏皮可愛、黎姿版周芷若的驚豔都給觀眾留下了深刻的印象。據悉王晶有計劃開拍續集《倚天屠龍記之陰陽聖火令》，不知道這次王晶是不是又要「毀掉」自己締造的經典。

25年過去，周海媚由周芷若變滅絕師太…你又分唔分得識邊個係以前邊個係而家？（1994、2001《倚天屠龍記》劇照）

回首《倚天屠龍記》的進化史，周海媚從周芷若變成了滅絕師太，所謂「總有一天你會成為自己曾經討厭的人」，隨着時間流逝，我們的青春也一去不復返。

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